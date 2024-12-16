Bugünün Gelişmeleri: 16 Aralık 2024 Gündem Özeti

Bugünün Gelişmeleri

16 Aralık 2024 tarihinde Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gündeminde önemli olaylar yaşanacak. İşte günün öne çıkan başlıkları:

Siyasi Gelişmeler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık edecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'na katılacak. (Ankara/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı 44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nın açılış programında yer alacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle Belediyesince yaptırılan Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılışına iştirak edecek. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Mali Gelişmeler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Dil Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenecek Türkçe Şurası-2 Hukuk Dili Programı'na katılacak. (Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri ele alınacak. (TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı hizmet üretim endeksi ve ücretli çalışan istatistikleri ile kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (602 gün) ve 6 yıl (2310 gün) vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek. (Ankara)

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından ülkede yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izlenmekte. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Etkinlikler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak. (Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kültür ve Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, YÖK'te düzenlenecek YÖK ile İşbirliği İmza Töreni'ne katılacak. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Müsabakaları

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, Adana Demirspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Trabzonspor müsabakalarıyla tamamlanacak. (Adana/19.00/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Yalovaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla sona erecek. (Yalova/19.00) (Fotoğraflı)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor karşılaşmasıyla tamamlanacak. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)