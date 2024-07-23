Bugünün Gündemi - 23 Temmuz 2024

GÜNDEM

Politikalar ve Toplantılar

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılacak olan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBBM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenecek olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu'na katılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama Faaliyetleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nden önemli gelişmeler:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve DEVA Parti grup toplantıları gerçekleşecek.

ve grup toplantıları gerçekleşecek. Genel Kurul'da Vergi Kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair tekliflerin görüşmelerine başlanacak.

ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair tekliflerin görüşmelerine başlanacak. Ayrıca, Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapmayı amaçlayan teklifin görüşmelerine Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam edilecek.

Tüketicinin korunması hakkında kanun ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda ele alınacak.

Ekonomik Gelişmeler

(TBMM/13.30/12.45/15.00/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. (Ankara/14.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ait hane halkı yurt içi turizm verileri ve Temmuz ayı tüketici güven endeksini duyuracak. (Ankara/10.00)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilip kira sertifikası satışı yapılacak. (Ankara)

Dünya ve Diplomasi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı. Gelişmeler takip ediliyor. (Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bunun yarattığı insani kriz izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Aktiviteleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde Team Türkiye kafilesinin İstanbul Havalimanı'ndan Fransa'ya uğurlanması etkinliğine katılacak. (İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımına konuk olacak. (Thun/21.30) (Fotoğraflı)

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek. (Liezen/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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