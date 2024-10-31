Bugünün Gündemi: Kasım 2024

GÜNDEM / 31 Ekim 2024

Önemli Görüşmeler ve Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yi resmi bir törenle karşılayacak. İkilive heyetler arası görüşmenin ardından, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca, Erdoğan, Faye onuruna resmi bir akşam yemeği verecek.

(Ankara/15.00 – 17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Bütçe Görüşmeleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Başkanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerine katılacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP'den Halk Buluşması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak ve Esenyurt Belediyesi önündeki halk buluşmasına iştirak edecek.

(İstanbul/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Çalışma Hayatı Konferansı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı'nın açılış programında yer alacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır , MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'ne katılacak.

, MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'ne katılacak. (İstanbul/09.30/Edirne/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Ticaret Bakanı Ömer Bolat , Valilik ziyaretinde bulunarak Balkan İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.

, Valilik ziyaretinde bulunarak Balkan İş ve Yatırım Forumu'na katılacak. (Edirne/09.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek.

, Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek. (Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesaplarının stok bakiyelerini açıklayacak.

, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesaplarının stok bakiyelerini açıklayacak. (Ankara/14.30) Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ait verileri duyuracak. (Ankara/10.00)

Dünya Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kültürel Etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde turizm verilerini açıklayacak ve İstanbul InterContinental Otel'de düzenlenecek olan Türkiye Otelciler Birliği etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Yılı Hac Kurası çekilişine katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu 6 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

THY Avrupa Ligi 7. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşılaşacak. (Berlin/22.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ertelenen karşılaşmalar oynanacak. (Adana/16.00/Ankara/18.00)

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