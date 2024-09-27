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Bugünün ÖNE ÇIKAN GÜNDEMİ: Bakanların Programları ve Önemli Etkinlikler

Bakanların ziyaretleri, temel atma törenleri ve önemli festivallere dair tüm gelişmeler burada.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:01
Bugünün ÖNE ÇIKAN GÜNDEMİ: Bakanların Programları ve Önemli Etkinlikler

GÜNDEM / 27 Eylül 2024

ANADOLU AJANSI - Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

  • Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı, çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ederek katılacağı programlarla Erzurum'da bulunacak. (09.30-19.30)
  • Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Afyonkarahisar'da temel atma törenleri ve açılışlara katılacak. (11.00-16.00)
  • Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Bilecik'teki programlarına başlayacak. (09.30/10.00/16.30)
  • Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Malatya'da temel atma töreninde bulunacak. (11.00)
  • Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı, Adıyaman’da çeşitli etkinliklere katılacak. (09.15-14.30)
  • Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Yozgat ve Amasya'daki sağlık kuruluşlarını ziyaret edecek. (09.00-20.00)

EKONOMİ FİNANS

  • Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mobilya Sektör Zirvesi'nde yer alacak. (10.00)
  • İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanı, Gaziantep'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. (09.00-18.00)
  • Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı mali istatistiklerini açıklayacak. (10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

  • İsrail'in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

  • Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı, Kırşehir’de çeşitli etkinliklere katılacak. (09.30-14.00)
  • Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, İstanbul'daki eğitim forumunda yer alacak. (14.00)

KÜLTÜR SANAT

  • Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katılacak. (10.00-19.00)

SPOR

  • Trendyol Süper Lig'in 7. haftası, Net Global Sivasspor ile RAMS Başakşehir maçıyla başlayacak. (20.00)
  • Trendyol 1. Lig açılış maçında, Alagöz Holding Iğdır FK ile Erzurumspor FK karşılaşacak. (20.00)
  • UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup kuraları İsviçre'de çekilecek. (14.00)
  • Türkiye Hentbol Federasyonu genel kurulları, Ankara'da yapılacak. (10.30)

Not: Anadolu Ajansı'nın yayınları, aboneler dışında kullanılamaz.

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