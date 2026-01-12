Buharkent'te Kan Bağışı Seferberliği: 13 Ocak 2026'da Pazaryeri'nde

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:22
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:22
Buharkent'te Kan Bağışı Seferberliği

Belediye ve Kızılay ortak çağrısı

Aydın'da kan stoklarının kritik seviyelere gerilemesi üzerine Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçede düzenlenecek kan bağışı etkinliğine vatandaşları davet etti.

Son yıllarda pandemi kaynaklı azalan bağışlarla birlikte kan rezervlerinde ciddi düşüşler görüldü. Bu duruma dikkat çeken yetkililer, ihtiyaçların karşılanabilmesi için toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Belediye ile Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kampanya, 13 Ocak 2026 Salı günü Buharkent Pazaryeri'nde 12.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Başkan Mehmet Erol, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya çağırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman olmak bu kadar kolay. Sadece 20 dakikanızı ayırarak 3 cana umut olabilirsiniz. Tok karın ve kimlik belgenizle gelmeniz yeterlidir. Bir damla kan, bir hayat demektir. Kan bağışı hayat kurtarır. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı dayanışmaya bekliyoruz"

