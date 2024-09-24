Buika Türkiye’de Müzikseverlerle Buluştu

Buika Bilkent Odeon’da Unutulmaz Performans

İspanyol sanatçı Buika, Grammy ödüllü sanatçı olarak Türkiye turnesi çerçevesinde Bilkent Odeon'da eşsiz bir konser verdi. Konserin başlangıcında izleyicilere sıcak bir karşılama yapan Buika, performansına 2 saat boyunca devam etti.

Sevilen Şarkılar

Buika, konserinde No Habra Nadie En El Mundo, La falsa moneda ve Mi nina Lola gibi sevilen eserleri seslendirdi. Seyircilerle interaktif bir iletişim kurarak şarkılarının hikayelerini paylaşan sanatçı, anekdotlar ve duygusal anekdotlarla performansını zenginleştirdi.

Çeşitli Müzik Türleri

Besteci, söz yazarı ve yorumcu olan Buika, müziğinde flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve caz gibi çeşitli türlerden öğeleri birleştiriyor. Her konserinde farklı bir deneyim sunarak dinleyicilerini kendine hayran bırakıyor.

Gelecek Performanslar

Buika, Türkiye turnesi kapsamında 25 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 27 Eylül'de Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda ve 28 Eylül'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.