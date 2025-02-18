Buika ve Kibariye'nin Konseri 26 Şubat'a Ertelendi

Buika'nın sağlık sorunları nedeniyle konser 26 Şubat'a ertelendi. Biletler geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:23
Buika ve Kibariye'nin Konseri 26 Şubat'a Ertelendi

Buika ve Kibariye'nin Konseri Ertelendi

İspanyol müziğinin Grammy ödüllü sesi Buika ile arabesk ve pop müzikin sevilen ismi Kibariye yarın gerçekleştireceği konseri ertelemek zorunda kaldı. KM tarafından düzenlenen etkinlik, Buika'nın geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle, 1 hafta sonraya alındı.

Konsere İlişkin Detaylar

BKM tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan konserin yerinin değişmeyeceği ve daha önce satın alınan biletlerin geçerliliğini koruyacağı bildirildi. Konser, Volkswagen Arena'da gerçekleşecek.

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