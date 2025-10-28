Bükreş'te Resepsiyonla Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Kutlandı

Bükreş'te Ateneul Roman Opera Salonu'nda düzenlenen resepsiyonla Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı kutlandı; üst düzey katılımcılar ve konser yer aldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 22:53
Başkentte 29 Ekim kutlaması, diplomasi ve kültürü buluşturdu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna, İçişleri Bakanı Catalin Predoiu, Savunma Bakanı Liviu Ionut Mosteanu, Adalet Bakanı Radu Marinescu, Avrupa Yatırım ve Projeler Bakanı Dragos Nicolae Pislaru, Senato Başkan Yardımcısı Mihai Cotetl, eski Başbakanlar Victor Ponta ve Adrian Nastase ile eski futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu başta olmak üzere çok sayıda yabancı misyon şefi ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

Resepsiyonda konuşan Bakan Predoiu, konuşmasını Türkçe tamamlayarak "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ve "Türkiye ve Romanya arasındaki dostluk yaşasın." ifadelerini kullandı.

Başkentteki Ateneul Roman Opera Salonu'nda düzenlenen resepsiyon kapsamında, şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası bir konser verdi.

