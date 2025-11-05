Buldan’da Coğrafi İşaretli Şekerci (Alandız) Kestanesinde Hasat Başladı

Buldan’da coğrafi işaretli Şekerci (Alandız) kestanesinde hasat başladı

Denizli’nin Buldan ilçesinde, Buldan Ziraat Odası tarafından coğrafi işaret patenti alınan dünyaca ünlü Şekerci cinsi Alandız kestanesi için hasat çalışmaları başladı. Üreticiler, zahmetli ve cesaret isteyen hasatta eleman bulmakta zorlandıklarını belirtirken bu yıl verimin iyi olduğunu söylüyor.

Hasat ve işleme süreci

Kestaneler, dikenli yapıları nedeniyle sırıklarla ağaçlardan düşürülüyor. Toplanan ürünler, daha sonra belirli bir süre kuyularda dinlendiriliyor; üreticiler, kestanelerin yaklaşık 20 ila 25 gün arasında dinlendirildiğini ve bu sürede eğrelti otlarıyla örtülüp kuzuluk adı verilen tepeciklerin sulandığını aktarıyor.

Verim ve üretim rakamları

Buldan genelinde yaklaşık 19 bin kestane ağacı bulunuyor. 2024 yılında bin 300 dekar alanda 385 ton kestane üretimi gerçekleştirildi; ağaç başına ortalama 30 kilogram verim elde edildi. Üreticiler, bu yıl verimin benzer seviyelerde olacağını tahmin ediyor.

Üreticilerin notları

Kestane üreticisi Sefa Karakaş süreci şu sözlerle anlattı: "Bu sürede bizim kuzuluk dediğimiz tepeciği suluyoruz. Burada yapılan işlemle kestanemiz istediğimiz tat ve aromaya ulaşıyor. Bu süre içinde bekleyen kestanelerimizi daha sonra elle veya makinayla dikenli kabuğundan ayırıyoruz. Yemesi çok keyifli ancak üretimi oldukça zor. Benim ağaçlarımın yaşları daha küçük ama verim ve kalite açısından çok iyi. Havası, suyu, iklimi ve toprak yapısıyla kestane üretimi çok uygun. Bölgemizin kestanesine talep çok oluyor. Allah ürünümüzün bereketini versin"

Remzi Hamamcıoğlu ise hafta sonları üreticilere yardım etmek amacıyla bölgeye geldiğini belirterek, "Kestane üreticiliği yapmak meşakkatli bir iş olduğu için yardım amacıyla arkadaşlarımın yanına geliyorum. Hem doğada temiz hava alıyor hem de arkadaşlarıma yardım ediyorum. Bu yıl gerçekten de kestane verimi çok iyi. Adını, tadını ve lezzetini Türkiye’de duymayan yok. Üreticilerimiz inşallah güzel bir sezon geçirirler" dedi.

