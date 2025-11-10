Buldan'da Yol Kenarında Çok Sayıda Köpek Ölüsü Bulundu — Zehirlenme Şüphesi

Denizli'nin Buldan ilçesinde Buldan-Güney Karayolu kenarında birçok köpek ölüsü bulundu; avcılar 5 köpek tespit etti, zehirlenme şüphesi araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:03
Avcılar Buldan-Güney Karayolu kenarında cesetler tespit etti

Denizli’nin Buldan ilçesinde yol kenarında çok sayıda köpek ölüsü bulundu.

Bugün sabah ava çıkan avcılar Buldan-Güney Karayolu kenarında ölü halde bir köpeği fark etti. İlerledikçe yol kenarında başka köpeklerin de ölü olduğunu gördüler.

Musa Ekinci avcılardan biri olarak, Buldan-Güney Karayolu çöp toplama merkezi yakınlarında buldukları köpeklerin hiçbirinde silahla vurulduğuna dair bir belirti görmediklerini, büyük ihtimalle zehirlendiklerini düşündüklerini belirterek şöyle dedi:

bizim tespit ettiğimiz 5 adet köpek ölü haldeydi. Arada birkaç tane de canlı dolaşanlar vardı. Ölü sayısının daha da fazla olabileceğini sanıyoruz

Köpeklerin zehirlenerek mi öldükleri, zehirlendilerse de bilerek mi zehirlendikleri merak ediliyor.

