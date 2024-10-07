Bülent Arınç, Antalya Belek Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılışında

Antalya Belek Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açıldı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Antalya Belek Üniversitesi’nin 2024-2025 akademik yıl açılış törenine katıldı. Bu yılki açılış dersi, Türkiye’nin dış politikadaki hedeflerini ele aldı.

Belek Üniversitesi Hakkında

Arınç, Belek Üniversitesi'nin Türkiye’nin en genç üniversitelerinden biri olduğunu ve 2000 öğrencisiyle butik bir üniversite özelliği taşıdığını belirtti. Ayrıca, parlamenter diplomasinin önemine vurgu yaparak, iktidara geldiklerinde Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin bulunduğunu ifade etti.

Parlamenter Diplomasinin Önemi

Konuşmasında, meclis başkanlığı süresince birçok ülkenin Türkiye’ye olan bakış açısını değiştirmeye yönelik çabalarının altını çizen Arınç, diplomasinin dilinin sorunları barışçıl yöntemlerle çözme açısından kritik olduğunu söyledi.

Dış Politika Stratejileri

Türkiye’nin çıkarlarının ön planda tutulması gerektiğini belirten Arınç, kırmızı çizgilerden uzak durarak nasıl uzlaşılabileceği ve ortak çıkarların nasıl örtüşebileceği üzerinde çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Belek Üniversitesi Törenine Yoğun Katılım

Ayrıca, akademik yıl açılışında Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen ve Ekrem Çalkılıç gibi önemli isimler de yer aldı. Arınç, Türkiye'nin sahip olduğu derin tarihi köklerin, Afrika ve diğer coğrafyalarda ülkenin görev ve sorumluluklarını arttırdığını ifade etti.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç (ortada), Antalya Belek Üniversitesinin 2024-2025 akademik yıl açılış törenine katıldı. Akademik yıl açılışına Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen (sağ 2) ve Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Çalkılıç (sol 2) da katıldı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç (ortada), Antalya Belek Üniversitesinin 2024-2025 akademik yıl açılış törenine katıldı. Akademik yıl açılışına Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen (sağ 2) ve Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Çalkılıç (sol 2) da katıldı.