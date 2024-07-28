Bülent Arınç Hakkari'de Düğüne Katıldı

Bülent Arınç Hakkari'de Düğünü Onurlandırdı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Hakkari'de düzenlenen bir düğün törenine katıldı. Düğün, eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek'in oğlu Yüksel Özbek ile İrem Özkurt arasında gerçekleşti. Etkinlik, Depin Tatil Köyü'nde gerçekleştirildi.

Yeni Çifte Mutluluk Dileği

Düğün sırasında genç çifte mutluluk dileyen Arınç, Hakkari'nin kültürel zenginliğine vurgu yaptı. Gazetecilere konuşan Arınç, Hakkari'nin terör tehdidinden arındığını belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hakkari, yapılan başarılı operasyonlar sayesinde güvenli ve huzurlu bir şehir haline geldi. Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik de bu duruma dahil. Çiçeklerin açtığı ve huzurun hâkim olduğu günleri yaşıyoruz. Hükümetimiz, devletimiz ve belediyelerimiz de ellerinden gelen gayreti gösteriyor."

Katılımcılar

Düğün törenine Hakkari'nin vali yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da katıldı.