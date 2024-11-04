Bülent Ecevit: Türk Siyasi Hayatının Karaoğlanı

Bülent Ecevit'in Vefatı ve Anısına

Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri olan Bülent Ecevit, 5 Kasım 2006'da hayata veda etmişti. Bu yıl, vefatının üzerinden 18 yıl geçmiş durumda.

Kısa Bir Hayat Hikayesi

Bülent Ecevit, 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Prof. Dr. Fahri Ecevit ve annesi ressam Nazlı Ecevit olan Ecevit, Robert Koleji mezunu olup, 1946'da Rahşan Aral ile evlendi. 1944'te Ankara'da Basın-Yayın Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı.

Siyasi Hayatı ve Başarıları

Bülent Ecevit, 1954 yılında CHP'nin Çankaya Ocağı'na kaydolduktan sonra, 1957-1980 yılları arasında milletvekilliği yaptı. Ecevit, 1972'de CHP'nin yeni genel başkanı oldu ve 1973 seçimlerinde en çok oyu almasına rağmen hükümeti kuramadı. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmesinde etkili bir rol oynadı ve bu harekatla Türk askerini adaya gönderdi.

Kariyeri ve Dava Süreci

Askeri darbe sonrası üç kez hapse mahkum olan Ecevit, siyasi yasak ve mücadele döneminde 130 dava ile karşı karşıya kaldı. 1987'de halk oylaması ile siyasi yasakları kaldırıldı ve Ecevit, yeniden Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı oldu.

Başbakanlık Dönemi

Bülent Ecevit, 1999 seçimleri sonrası kurulan koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevini üstlendi. Bu dönemde, bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2002 seçimlerinde partisi barajı aşamadı ve 2004 yılında siyaset hayatına veda etti.

Vefatı ve Mirası

Bülent Ecevit, 18 Mayıs 2006'da beyin kanaması sonucu tedavi altına alındı ve 5 Kasım 2006'da yaşamını yitirdi. Cenazesi, 11 Kasım 2006'da Devlet Mezarlığı'na defnedildi. Ecevit, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda şair ve yazar olarak da tanınmaktadır. Eserleri arasında "El ele büyüttük sevgiyi" adlı şiir kitabı en çok bilinenlerindendir.