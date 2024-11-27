Bülent Turan: 'Kayyum Eleştirileri Tehlikeli ve Yanlış'

Kayyum Eleştirilerine Cevap: Bülent Turan'ın Açıklamaları

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Antalya'da düzenlenen 15 Temmuz Derneği Motivasyon Kampı'nda yaptığı konuşmada, kayyum eleştirilerine yanıt vererek, geçmişteki siyasi duruşların bugüne yansıyan etkilerine dikkat çekti.

Turan, 'Kayyum eleştirilerine bakın, bir zamanlar 17 Aralık'ta yanlış yerde duranlar, MİT krizinde yanlış yerde duranlar, 15 Temmuz'a 'tiyatro' deyip ardından KHK'lerimize 'sivil darbe' diyenler, bugün de kayyumla ilgili terör örgütünün söylemlerinin benzerini söylüyorlar. Bu çok tehlikeli, çok yanlış.' dedi.

15 Temmuz'un Önemi ve Türkiye'nin Güçlü Durumu

Turan, 15 Temmuz'un dünya çapında örnek teşkil eden bir direniş olduğunu ve ülkeye ikinci bir şans tanıdığını vurguladı. Türkiye'nin yıllarca engellendiğini, ancak 15 Temmuz ile yeni bir sayfa açıldığını belirten Turan, 'O gece verilen mücadele olmasaydı, Türkiye'de bambaşka bir gündem olacaktı.' yorumunu yaptı.

Türkiye'nin iç ve dış sorunlarına rağmen hala güçlü bir yapıda durduğunu ifade eden Turan, 'Bu durumun en temel sebeplerinden biri 15 Temmuz'da milletin doğru yerde durmasıdır.' şeklinde konuştu.

Terörle Mücadele Ruhu ve Kayyum Atamaları

Turan, terörle mücadelede kararlılıkla ilerlediklerini ve bu süreçte teknik altyapı geliştirilerek önemli adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca, terörle muhalefetin aynı çizgide buluşmasının olmaması gerektiğini vurgulayarak, 'Siyasi parti farkı olabilir, ancak doğru durulması gereken yerler bellidir.' ifadesini kullandı.

Kendisine yöneltilen kayyum eleştirileri hakkında da düşüncelerini aktaran Turan, 'Kayyum atamak suçsa, kayyum atamaya konu adamı aday yapmak bin defa suç.' diyerek, siyasi sorumlulukların önemine işaret etti.

Uluslararası Kayyum Uygulamaları

Bülent Turan, dünyanın farklı ülkelerinde de kayyum uygulamalarının bulunduğuna dikkat çekerek, İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya örneklerini hatırlattı. Bu uygulamaların yasal zeminde gerçekleştiğinin altını çizdi.

Turan, kayyum atamaktan keyif almadıklarını ancak gerekli gördükleri için bu adımları attıklarını belirtti. 'Bizler bu adımları atarken terör bitsin diye bu işleri yapıyoruz.' diyen Turan, herkesin birlikte huzur içinde yaşamasının önemini vurguladı.

Şehit Aileleri ile Bir Araya Gelme Vurgusu

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, sık sık şehit aileleriyle bir araya geldiklerini belirterek, şehitliğin büyük bir mertebe olduğunu ifade etti. Turunç, şehit ailelerinin fedakarlıkları ve cesaretine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

15 Temmuz Derneği ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen "15 Temmuz Derneği Motivasyon Kampı" kapsamında 8. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması gerçekleştirildi. Programa İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da (sağ 3)katıldı.

15 Temmuz Derneği ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen "15 Temmuz Derneği Motivasyon Kampı" kapsamında 8. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması gerçekleştirildi. Programa İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da (sağ 3)katıldı.