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Bulgaristan Başbakanı Glavçev'den yangın söndürme desteği için Türkiye'ye teşekkür

ulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev, ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.Glavçev...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 13:08
Bulgaristan Başbakanı Glavçev'den yangın söndürme desteği için Türkiye'ye teşekkür

VODEN (AA) - Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev, ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Glavçev, Bulgaristan'ın Filibe kenti yakınlarındaki Voden Köyü'nde düzenlenen programda, Türk ekiplere hitaben, "İyi dostların ve komşuların birlikte nasıl çalışması gerektiğini gösteriyoruz." dedi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğine yardım talebinde bulunmalarından kısa bir süre sonra Türk ekiplerin Bulgaristan'a hareket ettiğini belirten Glavçev, bunun, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin ne kadar iyi olduğunun göstergesi olduğunu ifade ederek Türkiye'ye ve ekiplere Türkçe teşekkür etti.

Başbakan Glavçev ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov program sonunda Türk ekiplere hediye takdim etti.

Etkinliğe Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü de katıldı.

Türkiye'den Bulgaristan'daki yangın bölgesine 17 Temmuz'da 3 pikap, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 greyder, 1 dozer, 1 loder, 1 çekici ile 40 personel, 18 Temmuz'da da 2 pikap, 5 arazöz, 1 greyder, 1 dozer, 1 kepçe ve 1 çekici ile 32 kişilik ekip gönderilmişti.

- Bulgaristan'daki yangın

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına 6 kilometre mesafedeki Svilengrad bölgesinde 13 Temmuz'da çıkan yangın 2 günde güneydeki Mladinovo ve Mihaliç'e doğru ilerlemiş ve bölgede on binlerce hektarlık orman ve tarım alanı kül olmuştu.

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev (sol 2), ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip...

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev (sol 2), ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti. Glavçev, Bugaristan'ın Filibe kenti yakınlarında bulunan Voden Köyü'nde düzenlenen programda, Türk ekiplere bir konuşma yaparak, "İyi dostların ve komşuların birlikte nasıl çalışması gerektiğini gösteriyoruz." dedi. Programa, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü de (solda) katıldı.

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev (sol 2), ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip...

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev (sol 2), ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti. Glavçev, Bugaristan'ın Filibe kenti yakınlarında bulunan Voden Köyü'nde düzenlenen programda, Türk ekiplere bir konuşma yaparak, "İyi dostların ve komşuların birlikte nasıl çalışması gerektiğini gösteriyoruz." dedi. Programa, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü de (solda) katıldı.

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev (sol 2), ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip...

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev (sol 2), ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti. Glavçev, Bugaristan'ın Filibe kenti yakınlarında bulunan Voden Köyü'nde düzenlenen programda, Türk ekiplere bir konuşma yaparak, "İyi dostların ve komşuların birlikte nasıl çalışması gerektiğini gösteriyoruz." dedi. Programa, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü de (solda) katıldı.

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev (sol 2), ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip...

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev (sol 2), ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti. Glavçev, Bugaristan'ın Filibe kenti yakınlarında bulunan Voden Köyü'nde düzenlenen programda, Türk ekiplere bir konuşma yaparak, "İyi dostların ve komşuların birlikte nasıl çalışması gerektiğini gösteriyoruz." dedi. Programa, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü de (solda) katıldı.

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev (sol 2), ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip...

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev (sol 2), ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti. Glavçev, Bugaristan'ın Filibe kenti yakınlarında bulunan Voden Köyü'nde düzenlenen programda, Türk ekiplere bir konuşma yaparak, "İyi dostların ve komşuların birlikte nasıl çalışması gerektiğini gösteriyoruz." dedi. Programa, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü de (solda) katıldı.

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev (sol 2), ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip...

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev (sol 2), ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti. Glavçev, Bugaristan'ın Filibe kenti yakınlarında bulunan Voden Köyü'nde düzenlenen programda, Türk ekiplere bir konuşma yaparak, "İyi dostların ve komşuların birlikte nasıl çalışması gerektiğini gösteriyoruz." dedi. Programa, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü de (solda) katıldı.

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev (sol 2), ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip...

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev (sol 2), ülkedeki yangın söndürme çalışmalarına ekip göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti. Glavçev, Bugaristan'ın Filibe kenti yakınlarında bulunan Voden Köyü'nde düzenlenen programda, Türk ekiplere bir konuşma yaparak, "İyi dostların ve komşuların birlikte nasıl çalışması gerektiğini gösteriyoruz." dedi. Programa, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü de (solda) katıldı.

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