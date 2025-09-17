Bulgaristan 'Bulgaristan’ı Seçiyorum' kampanyasıyla yurtdışındaki vatandaşları geri çağırıyor

Bulgaristan, nüfus kaybını durdurmak için 'Bulgaristan’ı Seçiyorum' programıyla yurtdışındaki vatandaşlara maddi destek, iş danışmanlığı ve kira yardımı sunuyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 20:57
Bulgaristan 'Bulgaristan’ı Seçiyorum' kampanyasıyla yurtdışındaki vatandaşları geri çağırıyor

Bulgaristan 'Bulgaristan’ı Seçiyorum' programıyla yurtdışındaki vatandaşları ülkeye davet ediyor

Nüfus azalmasıyla mücadele eden Bulgaristan hükümeti, yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkeye dönmesini teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Borislav Gutsanov, Bakanlar Kurulunun olağan toplantısının ardından basına verdiği bilgide, “Bulgaristan hükümeti, yurt dışındaki Bulgar vatandaşlarının ülkeye dönmesini teşvik etmek amacıyla 'Bulgaristan’ı Seçiyorum' adlı bir program başlattı.” dedi.

Bakan Gutsanov, kampanyanın İstihdam Ajansı himayesinde yürütüleceğini ve programa ilişkin bütçenin hazineden 13 milyon avro olarak belirlendiğini duyurdu. Programa, yurttaşlık bilincine sahip ve sınır ötesinde yaşayan Bulgar vatandaşların katılabileceğini belirtti.

Başvuruların çevrimiçi olarak İstihdam Ajansı sitesi üzerinden yapılacağını söyleyen Gutsanov, “Daha şimdiden bu programa karşı muazzam bir ilgi gösteriliyor. Ancak bu fırsattan yararlanacak insanlarımız Bulgaristan’da mutlaka işe girmek zorunda olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Sağlanan destekler

Kampanya kapsamında ülkeye dönüşü seçen vatandaşlara şu destekler sunulacak: 5 bin avroya kadar ev taşıma desteği, iş bulma danışmanlığı ve aylık 200 avroluk kira desteği. Gutsanov, “Başvuranların tüm bunlardan yararlanabilmeleri için mutlaka iş bulmaları ve çalışmaları şart olacak.” diye vurguladı.

Ayrıca Bulgarca bilmeyenler ve aile üyelerine dil dersleri verilecek. Çalışanlar, 6 aylık 'emek stajı' döneminin ardından yaklaşık bir yıl sürebilecek bir maaş takviyesi alma imkanına sahip olacaklar. Ailesiyle dönecek vatandaşların çocukları için kreş ve çocuk yuvası bulma kolaylığı da sağlanacağı belirtildi.

Yetkililer, programın yarından itibaren başvurulara açık olacağını kaydetti.

Demografik tablo

Bulgaristan, hızlı nüfus azalmasıyla mücadele ediyor. Ülkede 1990'da nüfus 8 milyonun üzerindeyken, Devlet Milli İstatistik Enstitüsü verilerine göre bu sayı 2025’in başında 6 milyon 437 bine düştü. Nüfusun yüzde 52’sini kadınlar oluşturuyor ve ortalama yaşam süresi 75,6 yıl.

1989'da komünizm rejiminin çöküşü ve özellikle 2007’de Bulgaristan’ın Avrupa Birliği üyeliği sonrasında genç ve çalışabilir nüfusun bir bölümü çeşitli Avrupa ülkelerine göç etti. Son 35 yıldır bu soruna çözüm arayan Bulgar hükümetleri, gözle görülür bir başarı yakalayamadı.

Nüfus azalmasıyla mücadele eden Bulgaristan hükümeti, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını yurda...

Nüfus azalmasıyla mücadele eden Bulgaristan hükümeti, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını yurda getirmek üzere bir kampanya başlattığını duyurdu. Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Borislav Gutsanov, Bakanlar Kurulunun olağan toplantısının ardından konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

Nüfus azalmasıyla mücadele eden Bulgaristan hükümeti, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını yurda...

İLGİLİ HABERLER

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı
3
Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
4
Bakan Kurum, AK Parti'ye Katılan Gürzel ve Ayduğan'ı Kabul Etti
5
Costa'dan AB Komisyonunun İsrail'e Yaptırım Paketine Destek
6
AA Başkanı Serdar Karagöz TEKNOFEST'te 'Alan'ı Ziyaret Etti
7
İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 65'e Yükseldi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa