Bulgaristan 'Bulgaristan’ı Seçiyorum' kampanyasıyla yurtdışındaki vatandaşları geri çağırıyor

Bulgaristan 'Bulgaristan’ı Seçiyorum' programıyla yurtdışındaki vatandaşları ülkeye davet ediyor

Nüfus azalmasıyla mücadele eden Bulgaristan hükümeti, yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkeye dönmesini teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Borislav Gutsanov, Bakanlar Kurulunun olağan toplantısının ardından basına verdiği bilgide, “Bulgaristan hükümeti, yurt dışındaki Bulgar vatandaşlarının ülkeye dönmesini teşvik etmek amacıyla 'Bulgaristan’ı Seçiyorum' adlı bir program başlattı.” dedi.

Bakan Gutsanov, kampanyanın İstihdam Ajansı himayesinde yürütüleceğini ve programa ilişkin bütçenin hazineden 13 milyon avro olarak belirlendiğini duyurdu. Programa, yurttaşlık bilincine sahip ve sınır ötesinde yaşayan Bulgar vatandaşların katılabileceğini belirtti.

Başvuruların çevrimiçi olarak İstihdam Ajansı sitesi üzerinden yapılacağını söyleyen Gutsanov, “Daha şimdiden bu programa karşı muazzam bir ilgi gösteriliyor. Ancak bu fırsattan yararlanacak insanlarımız Bulgaristan’da mutlaka işe girmek zorunda olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Sağlanan destekler

Kampanya kapsamında ülkeye dönüşü seçen vatandaşlara şu destekler sunulacak: 5 bin avroya kadar ev taşıma desteği, iş bulma danışmanlığı ve aylık 200 avroluk kira desteği. Gutsanov, “Başvuranların tüm bunlardan yararlanabilmeleri için mutlaka iş bulmaları ve çalışmaları şart olacak.” diye vurguladı.

Ayrıca Bulgarca bilmeyenler ve aile üyelerine dil dersleri verilecek. Çalışanlar, 6 aylık 'emek stajı' döneminin ardından yaklaşık bir yıl sürebilecek bir maaş takviyesi alma imkanına sahip olacaklar. Ailesiyle dönecek vatandaşların çocukları için kreş ve çocuk yuvası bulma kolaylığı da sağlanacağı belirtildi.

Yetkililer, programın yarından itibaren başvurulara açık olacağını kaydetti.

Demografik tablo

Bulgaristan, hızlı nüfus azalmasıyla mücadele ediyor. Ülkede 1990'da nüfus 8 milyonun üzerindeyken, Devlet Milli İstatistik Enstitüsü verilerine göre bu sayı 2025’in başında 6 milyon 437 bine düştü. Nüfusun yüzde 52’sini kadınlar oluşturuyor ve ortalama yaşam süresi 75,6 yıl.

1989'da komünizm rejiminin çöküşü ve özellikle 2007’de Bulgaristan’ın Avrupa Birliği üyeliği sonrasında genç ve çalışabilir nüfusun bir bölümü çeşitli Avrupa ülkelerine göç etti. Son 35 yıldır bu soruna çözüm arayan Bulgar hükümetleri, gözle görülür bir başarı yakalayamadı.

Nüfus azalmasıyla mücadele eden Bulgaristan hükümeti, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını yurda getirmek üzere bir kampanya başlattığını duyurdu. Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Borislav Gutsanov, Bakanlar Kurulunun olağan toplantısının ardından konuya ilişkin basına açıklama yaptı.