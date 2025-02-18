Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev: Ukrayna'ya Asker Gönderilmesine Kesinlikle Karşıyız

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'den Kesin Tavır

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkesinin Ukrayna’ya asker göndermesine kesinlikle karşı olduğunu belirtti. Radev, bu konuda Ulusal Meclis ve hükümetten net bir tutum beklediğini de sözlerine ekledi.

Asker Gönderme Sorusuna Yanıt

Bu bağlamda, Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT), ABD’nin Sofya Büyükelçiliği ve Bulgaristan’ın NATO Daimi Delegasyonu aracılığıyla Bulgaristan Dışişleri Bakanlığına altı soru gönderildiğini duyurdu.

Belgede, hangi ülkelerin Kiev’e verilecek garantilere katkıda bulunabileceği, barışçıl bir çözümün parçası olarak Ukrayna’ya asker göndermeye hazır olup olmadıkları ve Avrupa liderliğindeki herhangi bir gücün boyutunun ne olması gerektiği soruları yer alıyor.

Global Güvenlik Mimarisi Üzerine Değerlendirmeler

Radev, basına yaptığı açıklamalarda, “Küresel güvenlik mimarisinin çökmekte olduğu bir ortamda bu konunun daha da büyük önem kazandığına” dikkat çekerek, “Ülkemizin silahlı kuvvetlerinin başkomutanı olarak, Bulgaristan'ın Ukrayna'ya herhangi bir şekilde asker göndermesine kesinlikle karşıyım” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, BNT, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna’ya olası asker yollama kararının tamamen parlamentonun yetkisinde olduğunu da ilettiğini kaydetti.