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Bulgaristan'da 27 Ekim'de 7. Erken Genel Seçim

Bulgaristan, 3 yıl içinde 7. kez erken genel seçim yapacak. Cumhurbaşkanı Radev, 27 Ekim'de seçimlerin düzenleneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:38
Bulgaristan'da 27 Ekim'de 7. Erken Genel Seçim

Bulgaristan'da 7. Erken Genel Seçim Tarihi Açıklandı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkede süregelen siyasi belirsizliklerin gölgesinde 27 Ekim tarihinde yedinci erken genel seçimin yapılacağını duyurdu.

Geçici Hükümet ve Yeni Kabine

Radev, erken seçimler öncesinde geçici hükümeti yönetmesi için Dimitar Glavçev’i görevlendirdi. Glavçev, Cumhurbaşkanı Radev’e sunduğu geçici kabine listesini oluştururken, toplamda 19 bakanla birlikte bir de başbakan yardımcısı belirledi.

Seçim Düzenlemeleri

Radev, bakanların yemin edebilmesi için bu listeyi hemen yarın Parlamentoya göndereceğini ve erken genel seçimlerin adil bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli kararnameleri imzalayacağını ifade etti. “Yeni geçici hükümetten, erken genel seçimlerin şeffaf yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesini bekliyorum,” dedi.

Eski Hükümet ve Bakanlıklardaki Değişiklikler

Son 139 gündür ülkeyi yöneten Glavçev, yeni hükümette bakan değişiklikleri gerçekleştirdi. Daha önce hem başbakan hem de dışişleri bakanı olarak görev yapan Glavçev, Dışişleri Bakanlığı görevini diplomat İvan Kondov’a devretti. Ayrıca, eski İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov’un yerine Atanas İlkov’un atanması önerildi. Radev, Stoyanov’un siyasi huzursuzluk yarattığı gerekçesiyle yeni hükümette yer almasını istemedi.

Parlamentoda Olağanüstü Toplantı

Tatil nedeniyle bulunan milletvekilleri, yeni bakanların yemin töreni için yarın Parlamento’da olağanüstü bir oturum yapacak.

Seçimlere Katılım ve Beklentiler

Ülkede, yaklaşık 3 yıldır süregelen siyasi kararsızlıklar sonucu Bulgaristanlı seçmenler, 27 Ekim’de yedinci kez oy verme işlemi için sandık başına gidecekler. Önceki erken seçimde katılım oranı sadece %34 seviyelerinde kalırken, önümüzdeki seçimde bu oranın daha da düşmesi bekleniyor.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (fotoğrafta), siyasi istikrarsızlığın devam ettiği ülkede...

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (fotoğrafta), siyasi istikrarsızlığın devam ettiği ülkede son 3 yıldaki yedinci erken genel seçimin 27 Ekim’de düzenleneceğini bildirdi. Radev, erken seçime kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümeti kurmakla görevlendirdiği Başbakan adayı Dimitar Glavçev’i kabul etti. Başbakan adayı Dimitar Glavçev, biri başbakan yardımcısı toplam 19 bakandan oluşturduğu geçici kabine listesini Cumhurbaşkanı Radev’e sundu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (fotoğrafta), siyasi istikrarsızlığın devam ettiği ülkede...

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (fotoğrafta), siyasi istikrarsızlığın devam ettiği ülkede son 3 yıldaki yedinci erken genel seçimin 27 Ekim’de düzenleneceğini bildirdi. Radev, erken seçime kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümeti kurmakla görevlendirdiği Başbakan adayı Dimitar Glavçev’i kabul etti. Başbakan adayı Dimitar Glavçev, biri başbakan yardımcısı toplam 19 bakandan oluşturduğu geçici kabine listesini Cumhurbaşkanı Radev’e sundu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (fotoğrafta), siyasi istikrarsızlığın devam ettiği ülkede...

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (fotoğrafta), siyasi istikrarsızlığın devam ettiği ülkede son 3 yıldaki yedinci erken genel seçimin 27 Ekim’de düzenleneceğini bildirdi. Radev, erken seçime kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümeti kurmakla görevlendirdiği Başbakan adayı Dimitar Glavçev’i kabul etti. Başbakan adayı Dimitar Glavçev, biri başbakan yardımcısı toplam 19 bakandan oluşturduğu geçici kabine listesini Cumhurbaşkanı Radev’e sundu.

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