Bulgaristan'da Avro Protestolarında 10 Polis Yaralandı, 6 Gözaltı

Bulgaristan, avroya geçişe karşı düzenlenen büyük çaplı protestolarda gergin anlar yaşandı. Sofya'da, Rusya yanlısı muhalefet partisi Vızrajdane (Yeniden Doğuş) öncülüğünde gerçekleştirilen gösterilerde, 10 polis memuru hafif yaralandı ve 6 gösterici gözaltına alındı.
Protestolar, Avrupa Komisyonu Temsilciği önünde toplandığında başladı. Göstericiler, binaya kırmızı boya ve yumurta atarak zorla içeri girmeye çalıştı. Bununla birlikte, protestocular binanın giriş kapısına molotofkokteyli de attı.
Olaylar, polisin müdahalesi ile kontrolden çıkarken, göstericilerden 6'sı gözaltına alındı. Protestoların lideri Kostadin Kostadinov, 26 Şubat'ta avroya karşı eylemlere devam edeceklerini duyurdu.
Bulgaristan Parlamentosu, geçtiğimiz günlerde ülkenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Leva para biriminin kullanımını sona erdirip avroya geçmesini öngören bir kararı kabul etmişti.
Parlamentoda grubu olan Rusya yanlısı muhalif Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da ülkenin avroya geçmesine karşı protesto düzenledi. Ülkenin avroya geçmesine karşı düzenlenen protestolarda 10 polis yaralandı, 6 gösterici gözaltına alındı.
Parlamentoda grubu olan Rusya yanlısı muhalif Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da ülkenin avroya geçmesine karşı protesto düzenledi. Ülkenin avroya geçmesine karşı düzenlenen protestolarda 10 polis yaralandı, 6 gösterici gözaltına alındı.