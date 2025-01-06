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Bulgaristan'da Epifani Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kalofer'de düzenlenen Epifani Bayramı'nda haç çıkarma ve halay töreni yapıldı, etkinlik bölge turizmine katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 10:32
Bulgaristan'da Epifani Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bulgaristan'da Epifani Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Kalofer kentinde, Hristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü olan Epifani Bayramı dolayısıyla geleneksel haç çıkarma ve halay töreni düzenlendi.

Geleneksel Törenler ve Hazırlıklar

Gelenek gereği katılımcılar, sabah gün doğmadan Tunca Nehri kenarına toplandı. Soğuktan donmuş nehre giren bir grup, sopalarla buzları kırarak kalabalığın hareket edebileceği bir alan açtı.

Haç Çıkarma Töreni

Din görevlilerinin duaları eşliğinde gerçekleştirilen törende ilk olarak nehre haç atıldı. Katılımcılar, haçı sudan çıkarabilmek için buz gibi sularda kıyasıya yarıştı. Haç çıkarma töreninin ardından, katılımcılar davul ve tulum eşliğinde yarım saat boyunca suda halay çekti.

Cesaret ve Dayanışma Sembolü

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü zorlu koşullara rağmen düzenlenen bu etkinlik, cesaret, dayanıklılık ve toplumsal dayanışmanın bir simgesi olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra, etkinlik, manevi anlamının yanı sıra bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Kalofer kentinde Hristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa’nın...

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Kalofer kentinde Hristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü olan Epifani Bayramı dolayısıyla haç çıkarma ve halay töreni düzenlendi. Din görevlilerinin duaları eşliğinde gerçekleştirilen törende ilk olarak nehre haç atıldı. Katılımcılar, haçı sudan çıkarabilmek için buz gibi sularda yarıştı.

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Kalofer kentinde Hristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa’nın...

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Kalofer kentinde Hristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa’nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü olan Epifani Bayramı dolayısıyla haç çıkarma ve halay töreni düzenlendi. Din görevlilerinin duaları eşliğinde gerçekleştirilen törende ilk olarak nehre haç atıldı. Katılımcılar, haçı sudan çıkarabilmek için buz gibi sularda yarıştı.

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