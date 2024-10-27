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Bulgaristan'da Erken Genel Seçim Heyecanı

Bulgaristan'da, 6,3 milyon kayıtlı seçmen erken genel seçim için sandığa gidiyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 09:53
Bulgaristan'da Erken Genel Seçim Heyecanı

Erken Parlamento Seçimi

Bulgaristan'da seçmenler, ülkedeki siyasi istikrarsızlığı sona erdirmek amacıyla erken genel seçimde oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor. Yaklaşık 6,3 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu bu süreçte, 240 üyeli 51'inci Meclis için yeni milletvekilleri belirlenecek.

Seçim Süreci ve Katılım

3 yıl süren siyasi kriz nedeniyle, Bulgaristan'daki vatandaşlar bu seçimde 7. kez oy kullanıyor. Bugüne kadar 19 siyasi parti ve 9 koalisyon aday gösterirken, Merkez Seçim Kurulu, yurtdışında 57 ülkede toplam 719 sandık kurulduğunu bildirdi.

Özellikle Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının en yoğun bulundukları yerlerden biri olarak dikkat çekiyor; burada 168 sandık açıldı. Coğrafi yakınlık nedeniyle, Türkiye'de ikamet eden bazı vatandaşların akraba ziyaretlerini değerlendirerek oy kullanmaları bekleniyor.

Güvenlik Önlemleri

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, seçim sürecinin güvenliğini sağlamak için 15 bin polis görevlendirdi. Sandıklar yerel saatle 07.00'de açılıyor ve 20.00'de kapanması öngörülüyor.

Kamuoyu Araştırmaları ve Beklentiler

Yapılan son kamuoyu araştırmaları, parlamento için %4 olan seçim barajını 7-9 siyasi oluşumun aşabileceğini gösteriyor. Önceki seçimdeki katılım oranı %34 olurken, bu sefer katılımın düşük olacağı ve %30 seviyelerinde kalması beklentisi var.

Gözlemciler, yeni parlamentoda siyasi güçlerin dağılımının koalisyon hükümeti kurma ihtimalini artıracağının altını çiziyor.

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