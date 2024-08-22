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Bulgaristan'da Geçici Başbakan Glavçev Yeniden Göreve Geliyor

Bulgaristan'da geçici hükümetin başına geçen Glavçev, erken seçim için yeniden kabine kuracak.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:32
Bulgaristan'da Geçici Başbakan Glavçev Yeniden Göreve Geliyor

Bulgaristan'da Hükümet Krizi Devam Ediyor

Bulgaristan'da, ülkedeki hükümet krizine dair gelişmeler hız kesmeden sürüyor. Geçici Başbakan Dimitar Glavçev, Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından yeniden geçici kabineyi kurmakla görevlendirildi.

Seçimlerin Tarihi Açıklandı

Erken seçimlerin 27 Ekim'de yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Radev, Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıda yeni hükümetin en önemli görevinin adil ve şeffaf seçimlerin düzenlenmesi olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, Radev, "Seçimlerde gerçekleşebilecek hilelerin önlenmesi öncelikli hedefimiz olmalıdır" ifadesini kullandı.

Yolsuzlukla Mücadele Çağrısı

Radev, seçimlerde olası oy alışverişleri ve çeşitli yolsuzluk faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, Glavçev'e kabine oluşturması için 26 Ağustos tarihine kadar süre tanıdı.

Seçim Katılım Oranı Düşecek Mi?

Geçmişte de siyasi istikrarsızlık nedeniyle, Bulgaristan'da son 3 yıl içinde 7 kez erken seçim yapıldı. Önceki seçimde yüzde 34 olan katılım oranının, bu sefer daha da düşmesi bekleniyor.

Hükümet krizinin sürdüğü Bulgaristan'da geçici Başbakan Dimitar Glavçev (solda), Cumhurbaşkanı...

Hükümet krizinin sürdüğü Bulgaristan'da geçici Başbakan Dimitar Glavçev (solda), Cumhurbaşkanı Rumen Radev (sağda) tarafından yeniden geçici kabineyi kurmakla görevlendirildi.

Hükümet krizinin sürdüğü Bulgaristan'da geçici Başbakan Dimitar Glavçev (solda), Cumhurbaşkanı...

Hükümet krizinin sürdüğü Bulgaristan'da geçici Başbakan Dimitar Glavçev (solda), Cumhurbaşkanı Rumen Radev (sağda) tarafından yeniden geçici kabineyi kurmakla görevlendirildi.

Hükümet krizinin sürdüğü Bulgaristan'da geçici Başbakan Dimitar Glavçev (solda), Cumhurbaşkanı...

Hükümet krizinin sürdüğü Bulgaristan'da geçici Başbakan Dimitar Glavçev (solda), Cumhurbaşkanı Rumen Radev (sağda) tarafından yeniden geçici kabineyi kurmakla görevlendirildi.

Hükümet krizinin sürdüğü Bulgaristan'da geçici Başbakan Dimitar Glavçev (solda), Cumhurbaşkanı...

Hükümet krizinin sürdüğü Bulgaristan'da geçici Başbakan Dimitar Glavçev (solda), Cumhurbaşkanı Rumen Radev (sağda) tarafından yeniden geçici kabineyi kurmakla görevlendirildi.

Hükümet krizinin sürdüğü Bulgaristan'da geçici Başbakan Dimitar Glavçev (solda), Cumhurbaşkanı...

Hükümet krizinin sürdüğü Bulgaristan'da geçici Başbakan Dimitar Glavçev (solda), Cumhurbaşkanı Rumen Radev (sağda) tarafından yeniden geçici kabineyi kurmakla görevlendirildi.

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