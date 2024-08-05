Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bulgaristan'da Hükümet Krizi: 7. Seçim Yolda

Bulgaristan, son 3 yılda hükümet kurulamaması nedeniyle 7. kez seçime gitmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:57
Bulgaristan'da Hükümet Krizi: 7. Seçim Yolda

Bulgaristan'da Hükümet Krizi Derinleşiyor

Hükümetin kurulamadığı Bulgaristan'da, halk 3 yıl içinde 7. kez sandığa gitme kararı aldı. Bu süreç, Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisi'nin Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından yetkilendirilerek başlattığı hükümet kurma çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanmasıyla şekillendi.

Hükümet Kurma Çabaları Sonuçsuz Kaldı

İTN Parlamento Grubu Başkanı Toşko Yordanov, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törende, meclisteki diğer siyasi partilerle müzakere ettiklerini ancak gerekli desteği bulamadıklarını açıkladı. İTN’nin lideri Slavi Trifonov ise, "Diğer siyasi güçler aptalca ve sorumsuz bir tavır sergilediler." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Trifonov, "Partilerin sorumsuz aptallığı yüzünden yine erken seçime gidiyoruz." dedi. Ülkede son yapılan seçimde ise eski Başbakan Boyko Borisov'un liderliğindeki GERB Partisi ve Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) İttifakı hükümet kurma girişimlerinde de başarısız olmuştu.

Siyasi Kriz Büyüyor

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkenin son 3 yılda 7. kez genel seçime gitmek zorunda kalmasının siyasi krizin derinleştiğini gösterdiğini belirtti. Radev, hükümetin kurulamamasının halk üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.

Erken seçim tarihinin belirlenmesinden önce geçici bir hükümet kuracaklarını vurgulayan Radev, Parlamento Başkanı Raya Azaryan'ı geçici başbakan olması için ikna etmeyi planladıklarını açıkladı. Siyasi gözlemciler, yeni erken genel seçimlerin 6 veya 13 Ekim tarihlerinde yapılabileceğini öngörüyor. 9 Haziran'daki seçimlere katılım oranının %34 civarında kalması, önümüzdeki seçimlerde katılımın daha da düşük olması bekleniyor.

Bulgaristan Parlamentosunda en küçük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin...

Bulgaristan Parlamentosunda en küçük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in yetkilendirmesiyle başlattığı hükümet kurma çalışmasından da sonuç çıkmayınca son 3 yılda halk, 7'nci kez sandık başına gidecek. İTN heyeti, Cumhurbaşkanlığına giderek görevi iade etti.

Bulgaristan Parlamentosunda en küçük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin...

Bulgaristan Parlamentosunda en küçük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in yetkilendirmesiyle başlattığı hükümet kurma çalışmasından da sonuç çıkmayınca son 3 yılda halk, 7'nci kez sandık başına gidecek. İTN heyeti, Cumhurbaşkanlığına giderek görevi iade etti.

Bulgaristan Parlamentosunda en küçük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin...

Bulgaristan Parlamentosunda en küçük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in yetkilendirmesiyle başlattığı hükümet kurma çalışmasından da sonuç çıkmayınca son 3 yılda halk, 7'nci kez sandık başına gidecek. İTN heyeti, Cumhurbaşkanlığına giderek görevi iade etti.

Bulgaristan Parlamentosunda en küçük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin...

Bulgaristan Parlamentosunda en küçük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in yetkilendirmesiyle başlattığı hükümet kurma çalışmasından da sonuç çıkmayınca son 3 yılda halk, 7'nci kez sandık başına gidecek. İTN heyeti, Cumhurbaşkanlığına giderek görevi iade etti.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!