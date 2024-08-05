Bulgaristan'da Hükümet Krizi: 7. Seçim Yolda

Bulgaristan'da Hükümet Krizi Derinleşiyor

Hükümetin kurulamadığı Bulgaristan'da, halk 3 yıl içinde 7. kez sandığa gitme kararı aldı. Bu süreç, Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisi'nin Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından yetkilendirilerek başlattığı hükümet kurma çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanmasıyla şekillendi.

Hükümet Kurma Çabaları Sonuçsuz Kaldı

İTN Parlamento Grubu Başkanı Toşko Yordanov, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törende, meclisteki diğer siyasi partilerle müzakere ettiklerini ancak gerekli desteği bulamadıklarını açıkladı. İTN’nin lideri Slavi Trifonov ise, "Diğer siyasi güçler aptalca ve sorumsuz bir tavır sergilediler." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Trifonov, "Partilerin sorumsuz aptallığı yüzünden yine erken seçime gidiyoruz." dedi. Ülkede son yapılan seçimde ise eski Başbakan Boyko Borisov'un liderliğindeki GERB Partisi ve Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) İttifakı hükümet kurma girişimlerinde de başarısız olmuştu.

Siyasi Kriz Büyüyor

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkenin son 3 yılda 7. kez genel seçime gitmek zorunda kalmasının siyasi krizin derinleştiğini gösterdiğini belirtti. Radev, hükümetin kurulamamasının halk üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.

Erken seçim tarihinin belirlenmesinden önce geçici bir hükümet kuracaklarını vurgulayan Radev, Parlamento Başkanı Raya Azaryan'ı geçici başbakan olması için ikna etmeyi planladıklarını açıkladı. Siyasi gözlemciler, yeni erken genel seçimlerin 6 veya 13 Ekim tarihlerinde yapılabileceğini öngörüyor. 9 Haziran'daki seçimlere katılım oranının %34 civarında kalması, önümüzdeki seçimlerde katılımın daha da düşük olması bekleniyor.

Bulgaristan Parlamentosunda en küçük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in yetkilendirmesiyle başlattığı hükümet kurma çalışmasından da sonuç çıkmayınca son 3 yılda halk, 7'nci kez sandık başına gidecek. İTN heyeti, Cumhurbaşkanlığına giderek görevi iade etti.

Bulgaristan Parlamentosunda en küçük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in yetkilendirmesiyle başlattığı hükümet kurma çalışmasından da sonuç çıkmayınca son 3 yılda halk, 7'nci kez sandık başına gidecek. İTN heyeti, Cumhurbaşkanlığına giderek görevi iade etti.

Bulgaristan Parlamentosunda en küçük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in yetkilendirmesiyle başlattığı hükümet kurma çalışmasından da sonuç çıkmayınca son 3 yılda halk, 7'nci kez sandık başına gidecek. İTN heyeti, Cumhurbaşkanlığına giderek görevi iade etti.

Bulgaristan Parlamentosunda en küçük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in yetkilendirmesiyle başlattığı hükümet kurma çalışmasından da sonuç çıkmayınca son 3 yılda halk, 7'nci kez sandık başına gidecek. İTN heyeti, Cumhurbaşkanlığına giderek görevi iade etti.