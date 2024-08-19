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Bulgaristan'da Siyasi Kriz: Cumhurbaşkanı Radev Kabine Taslağını Reddetti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, geçici Başbakan Grınçarova-Kojareva'nın kabine listesini onaylamadı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 13:24
Bulgaristan'da Siyasi Kriz: Cumhurbaşkanı Radev Kabine Taslağını Reddetti

Bulgaristan'da Siyasi İstikrarsızlık Devam Ediyor

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, erken seçime kadar geçici görevde olacak Başbakan adayı Goritsa Grınçarova-Kojareva'nın sunduğu kabine taslağını reddetti. Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen törende, Grınçarova-Kojareva, hazırladığı kabine listesini Radev'e iletti.

Radev'den Eleştiri

Radev, geçici hükümetin İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'un listede yer almasına karşı çıkarak, "Stoyanov'un kabineye dahil edilmesi siyasi huzursuzluğa yol açacak" ifadesini kullandı.

Seçim İlerlemesi ve Belirsizlik

Grınçarova-Kojareva'nın kabine listesinde bir değişiklik yapmayacağını bildirmesi üzerine Radev, "Kabine taslağınızı onaylamayacağım. Erken genel seçimler ertelenecek. Önerdiğiniz geçici hükümet, yarın parlamentoda yemin etmeyecek. Erken seçimler, 20 Ekim sonrası başka bir tarihte yapılacak. (Mevcut) Başbakan Dimitar Glavçev'in hükümeti görevine devam edecek" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yeni Hükümet ve Seçim Süreci

Bulgaristan'da 3 yılı aşkın bir süredir devam eden siyasi istikrarsızlık ortamında 20 Ekim'de 7. kez erken genel seçim yapılması bekleniyordu. Ancak son gelişmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Radev'in seçim hazırlıklarını yönetmesi gereken yeni bir geçici başbakan adayı ataması gerekecek. Anayasa uyarınca, başbakan adayları Parlamento Başkanı ile Sayıştay, Merkez Bankası, ombudsman ve yardımcıları arasından seçilmektedir.

Yeni geçici hükümetin kurulma sürecindeki gecikmeler nedeniyle, erken genel seçimin kasım ayında gerçekleşmesi öngörülmektedir. Son olarak, gerçekleşen erken genel seçimlere katılımın sadece %34 olduğu bildirilmişti ve önümüzdeki seçimlerde bu oranın daha da düşmesi beklenmektedir.

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