DOLAR
34,74 -0,05%
EURO
36,73 -0,49%
ALTIN
2.960,68 -0,13%
BITCOIN
3.563.992,51 -3,74%

Bulgaristan'da Türk Kültür Günleri büyük ilgi gördü

Sofya'da düzenlenen Türk Kültür Günleri, sanat atölyeleri ve defilelerle renkli anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 01:46
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 01:58
Bulgaristan'da Türk Kültür Günleri büyük ilgi gördü

Bulgaristan'da Türk Kültür Günleri büyük ilgi gördü

1 Aralık'ta başlayan Türk Kültür Günleri etkinlikleri, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen sanat atölyeleri ve defilelerle dikkat çekti. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde, Sofya Telekomünikasyon ve Posta Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler, oldukça yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü'nün düzenlediği ebru ve seramik sanatları atölyeleri ile "Türk Kırmızısı" konulu moda defilesi, katılımcılara Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı sundu. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, etkinliklerin ilgi görmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün moda defilesi ve sanat atölyeleri ile devam ediyoruz. Geleneksel Türk tekstil ürünlerini sergiliyoruz ve tüm katılımcılardan yoğun ilgi var." dedi.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Türk kültürünü tanıtmanın kendileri için bir onur olduğunu belirtti. Özefsun, "Rengimizi 'Türk Kırmızısı' ile tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2017 yılında patentini aldığımız bu renk ile hedefimiz, kültürümüzü tüm dünyaya tanıtmaktır." dedi.

Çeşitli atölyelerde tanıtılan ebru sanatı, Türkiye'nin en çok ilgi gören sanat dallarından biri olarak ön plana çıkıyor. Özefsun, bu sanatın Bulgaristan'da da büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Türk kültürü etkinlikleri, Zeybek gösterisiyle başlayan bir defileyle süslendi. Defilede, Türk kırmızı renginin geleneklerinden ilham alınarak hazırlanan modeller sergilendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Sanat Tarihi Uzmanı Fatma Ertuğrul Aluçlu, "Türk-Edirne Kırmızısı", sürecinin uzun ve detaylı olduğunu belirterek, "Bu nadide rengi tüm çalışmalarımızda yansıtmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, birçok ülkenin büyükelçileri, Bulgar Parlamentosu milletvekilleri ve Türkiye'nin sanat ve kültürüne hayran olan çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Kültür Günleri kapsamındaki etkinlikler, bugün sona erdi.

Bulgaristan'da 1 Aralık'ta başlayan Türk Kültür Günleri kapsamında düzenlenen sanat atölyeleri ve...

Bulgaristan'da 1 Aralık'ta başlayan Türk Kültür Günleri kapsamında düzenlenen sanat atölyeleri ve defile, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Başkent Sofya'daki bir otelde, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde Sofya Telekomünikasyon ve Posta Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerde, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü, ebru ve seramik sanatları atölyeleri ile "Türk Kırmızısı" konulu defile gerçekleştirdi.

Bulgaristan'da 1 Aralık'ta başlayan Türk Kültür Günleri kapsamında düzenlenen sanat atölyeleri ve...

Bulgaristan'da 1 Aralık'ta başlayan Türk Kültür Günleri kapsamında düzenlenen sanat atölyeleri ve defile, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Başkent Sofya'daki bir otelde, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde Sofya Telekomünikasyon ve Posta Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerde, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü, ebru ve seramik sanatları atölyeleri ile "Türk Kırmızısı" konulu defile gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile Görüştü
2
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Güney Kore'ye Sıkıyönetim Tavsiyesi
3
Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı
4
Türk Kahvesi: Kültürel Miras ve Mükemmel Pişirme Yöntemleri
5
2024-DUS 2. Dönem Tercihleri 5-11 Aralık Arasında Açıklanacak
6
ABD Kazakistan Büyükelçisi Daniel Rosenblum İstifa Etti
7
Güney Kore'de Azil Önergeleri Kabul Edildi: Devlet Başdenetçisi ve Üç Savcı Görevden Alındı

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var