Bulgaristan'da Türk Kültür Günleri büyük ilgi gördü

1 Aralık'ta başlayan Türk Kültür Günleri etkinlikleri, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen sanat atölyeleri ve defilelerle dikkat çekti. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde, Sofya Telekomünikasyon ve Posta Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler, oldukça yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü'nün düzenlediği ebru ve seramik sanatları atölyeleri ile "Türk Kırmızısı" konulu moda defilesi, katılımcılara Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı sundu. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, etkinliklerin ilgi görmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün moda defilesi ve sanat atölyeleri ile devam ediyoruz. Geleneksel Türk tekstil ürünlerini sergiliyoruz ve tüm katılımcılardan yoğun ilgi var." dedi.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Türk kültürünü tanıtmanın kendileri için bir onur olduğunu belirtti. Özefsun, "Rengimizi 'Türk Kırmızısı' ile tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2017 yılında patentini aldığımız bu renk ile hedefimiz, kültürümüzü tüm dünyaya tanıtmaktır." dedi.

Çeşitli atölyelerde tanıtılan ebru sanatı, Türkiye'nin en çok ilgi gören sanat dallarından biri olarak ön plana çıkıyor. Özefsun, bu sanatın Bulgaristan'da da büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Türk kültürü etkinlikleri, Zeybek gösterisiyle başlayan bir defileyle süslendi. Defilede, Türk kırmızı renginin geleneklerinden ilham alınarak hazırlanan modeller sergilendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Sanat Tarihi Uzmanı Fatma Ertuğrul Aluçlu, "Türk-Edirne Kırmızısı", sürecinin uzun ve detaylı olduğunu belirterek, "Bu nadide rengi tüm çalışmalarımızda yansıtmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, birçok ülkenin büyükelçileri, Bulgar Parlamentosu milletvekilleri ve Türkiye'nin sanat ve kültürüne hayran olan çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Kültür Günleri kapsamındaki etkinlikler, bugün sona erdi.

Bulgaristan'da 1 Aralık'ta başlayan Türk Kültür Günleri kapsamında düzenlenen sanat atölyeleri ve defile, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Başkent Sofya'daki bir otelde, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde Sofya Telekomünikasyon ve Posta Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerde, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü, ebru ve seramik sanatları atölyeleri ile "Türk Kırmızısı" konulu defile gerçekleştirdi.

Bulgaristan'da 1 Aralık'ta başlayan Türk Kültür Günleri kapsamında düzenlenen sanat atölyeleri ve defile, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Başkent Sofya'daki bir otelde, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde Sofya Telekomünikasyon ve Posta Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliklerde, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü, ebru ve seramik sanatları atölyeleri ile "Türk Kırmızısı" konulu defile gerçekleştirdi.