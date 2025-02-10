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Bulgaristan'da Türkolog Doç. Dr. Şükrieva, Bilim Kadınlarına İlham Veriyor

Bulgaristan'da Türkolojinin öncüsü Doç. Dr. Şükrieva, Türkçe eğitimi ve kadın bilim insanlarına ilham kaynağı olarak çalışmalara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:51
Bulgaristan'da Türkolog Doç. Dr. Şükrieva, Bilim Kadınlarına İlham Veriyor

Türkolog Doç. Dr. Şükrieva'nın İlham Verici Hikayesi

Doç. Dr. Menent Şükrieva, Bulgaristan'da Türkolojinin önemli isimlerinden biri olarak, Türkçe eğitimi alanında yaptığı çalışmalarla bilim kadınlarına ilham veriyor. Şükrieva, Türkçenin yalnızca bir dil olmadığını, aynı zamanda bir servet olduğunu ifade ediyor.

Bulgaristan'daki Türkçe öğretiminde öncü olan Şükrieva, Türkçe öğretmenleri ve tercümanlar yetiştirmenin yanı sıra, bu alanda kitap ve sözlük çalışmalarına da odaklanıyor. Bu çabalarının bir sevdadan başka bir şey olmadığını belirten Şükrieva, “Türkçeyi akademik bir ortamda, Bulgaristan'da öğretmek, benim için bir gönül işidir.” diyor.

Türkoloji Serüveni

Hukuk okumak istemesine rağmen, 1992 yılında Şumnu Piskopos Konstantin Preslavski Üniversitesi'nde Türk Filolojisi Bölümü'nde öğrenime kabul edilen Şükrieva, 25 yıllık kariyerinde Türk dili ve edebiyatına olan bağlılığını güçlendirerek devam ettiriyor.

“O gün attığım adım hayat yolumu belirledi. Bilimin ışığında gençleri yetiştirmek benim için bir misyon.” ifadelerini kullanan Şükrieva, Türk ve Müslüman nüfusun Bulgaristan'da önemli bir oran oluşturduğunu vurguluyor.

Yazılı Eserler ve Eğitim

Akademik kariyerine ilk adımını 2001 yılında kaleme aldığı “Temel Türkçe Alıştırmalar ve Testler” kitabıyla atan Şükrieva, Türkçe derslerinde kullanılan kitapların editörlüğünü de üstlenmiş durumda. “Bu kitaplar, çocuklarımızın Türkiye Türkçesini öğrenmelerine katkı sağlıyor.” diye ekliyor.

Hukuk alanında da çalışmalar yaparak Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunduğunu söyleyen Şükrieva, Türkçe-Bulgarca sözlükler hazırlamış ve birçok akademik makale yayımlamıştır.

Öğrencilerin Şükrieva'ya Hayranlığı

Şükrieva'nın derslerine katılan kadın öğrenciler, onu rol model alarak Türkoloji alanında kariyer hedeflerini belirliyor. Aycan Yordanova Alaycı, “Buradaki eğitimden memnunum ve Türkoloji Bölümü'nde devam etmek istiyorum.” derken, Hatice Mustafa Kehayova ise, “Hayalim, köyümde Türkçe öğretmeni olarak çalışmak.” ifadelerini kullanıyor.

Ailelere Önemli Çağrı

Yaklaşan 21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü vesilesiyle Kehayova, ailelere çocuklarının Türkçe öğrenmesi için teşvik edici olmaları gerektiğini vurguluyor. “Çocuklarını ana dillerine sahip çıkmaları gerektiği konusunda bilgilendirmelidir.” diyerek, Türkçenin önemini vurgulayan bir mesaj veriyor.

Bulgaristan'da eserleriyle bilim kadınlarına ilham veren Türkolojinin önde gelen isimlerinden Doç....

Bulgaristan'da eserleriyle bilim kadınlarına ilham veren Türkolojinin önde gelen isimlerinden Doç. Dr. Menent Şükrieva (fotoğrafta), Türkçe dil bilgisi, sözlük ve çeviri çalışmalarıyla biliniyor. Şumnu Piskopos Konstantin Preslavski Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Şükrieva, gelecek yıllarda bu alanda çalışmalarda bulunacak binlerce öğrenci yetiştirmeye devam ediyor.

Bulgaristan'da eserleriyle bilim kadınlarına ilham veren Türkolojinin önde gelen isimlerinden Doç....

Bulgaristan'da eserleriyle bilim kadınlarına ilham veren Türkolojinin önde gelen isimlerinden Doç. Dr. Menent Şükrieva (fotoğrafta), Türkçe dil bilgisi, sözlük ve çeviri çalışmalarıyla biliniyor. Şumnu Piskopos Konstantin Preslavski Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Şükrieva, gelecek yıllarda bu alanda çalışmalarda bulunacak binlerce öğrenci yetiştirmeye devam ediyor.

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