Bulgaristan'da Uluslararası Otel ve Restoran Fuarı Açıldı: Türk Mutfağına Büyük İlgi

Sofya'da açılan Uluslararası Otel, Restoran ve İkram Ekipmanları Fuarı'nda Türk mutfağı büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 00:22
Bulgaristan'da Uluslararası Otel ve Restoran Fuarı Açıldı: Türk Mutfağına Büyük İlgi

Bulgaristan'da Uluslararası Fuar Kapılarını Açtı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Uluslararası Fuar Merkezi'nde açılan Uluslararası Otel, Restoran ve İkram Ekipmanları Fuarı kapsamında düzenlenen GastronomiX Gurme Fuarı, dikkat çekici sunumlara ev sahipliği yaptı. Fuar, Türk mutfağının zengin kültürünü tanıtmak amacıyla katılan Türk şeflerle dolup taştı.

Öner Çulfaz: Türk Mutfağına Artan İlgi

Dünya İslami Şefler Birliği (WICS) Genel Başkanı Şef Öner Çulfaz, fuarda "Lezzetlerin Kavşağı Türkiye" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Çulfaz, Osmanlı dönemine ait olan mutancana yemeğinin tarihini ve hazırlanışını ziyareçilere anlattı. 200 yılı aşkın geçmişi bulunan mutancananın, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmeden önceki askerlerine yedirdiği yiyeceklerden biri olduğunu söyledi. Çulfaz, mutancananın bileşenlerinin enerji verici özellikleri ile tanındığını vurguladı.

Çulfaz, "Osmanlı mutfağı, her bir yemeğin özel bir beslenme amacına göre hazırlandığı bir yapıya sahiptir. Biz de fuarda mutancana sunarak övgüler aldık. Ne mutlu ecdadımızın torunlarıyız!" şeklinde konuştu.

Türk Mutfağını Tanıtma Misyonu

Türk mutfağını dünya genelinde tanıtma çabasının sürdüğünü belirten Çulfaz, "Bulgaristan'da Türk mutfağına olan ilgi gerçekten büyük. Türkiye'nin zengin yemek kültürü burada da takdir ediliyor" dedi.

ABD, Rusya, Lübnan gibi birçok ülkede Türk mutfağını tanıttıklarını kaydeden Çulfaz, "Milli Mutfak Hareketi" projesi altında büyük bir arşiv oluşturduklarını ve Türk mutfağı ile kültürünü tanıtmaya devam edeceklerini dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın onlara desteğini vurguladı.

Türk Mutfağına Övgüler

Sunumlarda Şef Çulfaz'a beraberlik eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Zeynep Ceren Akkök, Türk mutfağının Bulgaristan'daki önemine değinerek, "Bu mutfağa verilen kıymeti görmek bizi mutlu etti. Bazı bölgelerde Türk mutfağının tanıtımını yaptığı restoranlar olduğunu öğrendik" dedi.

Akkök, fuarın devamında helva-i hakani tatlısını tanıtacaklarını ve her yemeğin bir hikayesi olduğunu anlattı. Fuarda yapılan sunumlar, ziyaretçiler ve diğer şefler tarafından ilgiyle takip edildi.

Uluslararası Otel, Restoran ve İkram Ekipmanları Fuarı, 21 Şubat’a kadar ziyarete açık kalacak.

İLGİLİ HABERLER

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Eski Eşini Bıçakla Öldüren Zanlı Yakalandı
2
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Eğitimdeki İlerlemeleri Vurguladı
3
Bugün Gündemde Öne Çıkanlar: 19 Şubat 2025
4
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Gözaltında
5
Tokat'ta Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi
6
NASA'nın 2024 YR4 Asteroidi Üzerine Endişe Verici Açıklaması
7
Muğla'da Üç Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek