Bulgaristan'da Uluslararası Otel ve Restoran Fuarı Açıldı: Türk Mutfağına Büyük İlgi

Bulgaristan'da Uluslararası Fuar Kapılarını Açtı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Uluslararası Fuar Merkezi'nde açılan Uluslararası Otel, Restoran ve İkram Ekipmanları Fuarı kapsamında düzenlenen GastronomiX Gurme Fuarı, dikkat çekici sunumlara ev sahipliği yaptı. Fuar, Türk mutfağının zengin kültürünü tanıtmak amacıyla katılan Türk şeflerle dolup taştı.

Öner Çulfaz: Türk Mutfağına Artan İlgi

Dünya İslami Şefler Birliği (WICS) Genel Başkanı Şef Öner Çulfaz, fuarda "Lezzetlerin Kavşağı Türkiye" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Çulfaz, Osmanlı dönemine ait olan mutancana yemeğinin tarihini ve hazırlanışını ziyareçilere anlattı. 200 yılı aşkın geçmişi bulunan mutancananın, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmeden önceki askerlerine yedirdiği yiyeceklerden biri olduğunu söyledi. Çulfaz, mutancananın bileşenlerinin enerji verici özellikleri ile tanındığını vurguladı.

Çulfaz, "Osmanlı mutfağı, her bir yemeğin özel bir beslenme amacına göre hazırlandığı bir yapıya sahiptir. Biz de fuarda mutancana sunarak övgüler aldık. Ne mutlu ecdadımızın torunlarıyız!" şeklinde konuştu.

Türk Mutfağını Tanıtma Misyonu

Türk mutfağını dünya genelinde tanıtma çabasının sürdüğünü belirten Çulfaz, "Bulgaristan'da Türk mutfağına olan ilgi gerçekten büyük. Türkiye'nin zengin yemek kültürü burada da takdir ediliyor" dedi.

ABD, Rusya, Lübnan gibi birçok ülkede Türk mutfağını tanıttıklarını kaydeden Çulfaz, "Milli Mutfak Hareketi" projesi altında büyük bir arşiv oluşturduklarını ve Türk mutfağı ile kültürünü tanıtmaya devam edeceklerini dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın onlara desteğini vurguladı.

Türk Mutfağına Övgüler

Sunumlarda Şef Çulfaz'a beraberlik eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Zeynep Ceren Akkök, Türk mutfağının Bulgaristan'daki önemine değinerek, "Bu mutfağa verilen kıymeti görmek bizi mutlu etti. Bazı bölgelerde Türk mutfağının tanıtımını yaptığı restoranlar olduğunu öğrendik" dedi.

Akkök, fuarın devamında helva-i hakani tatlısını tanıtacaklarını ve her yemeğin bir hikayesi olduğunu anlattı. Fuarda yapılan sunumlar, ziyaretçiler ve diğer şefler tarafından ilgiyle takip edildi.

Uluslararası Otel, Restoran ve İkram Ekipmanları Fuarı, 21 Şubat’a kadar ziyarete açık kalacak.