Bulgaristan'da Yeni Geçici Başbakan: Goritsa Grınçarova-Kojareva

Bulgaristan'ın Yeni Geçici Başbakanı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Sayıştay Başkan Yardımcısı Goritsa Grınçarova-Kojareva'yı ülkenin yeni geçici başbakanı olarak atadı. Radev, görevi devrettiği törende, "Erken genel seçim için en uygun tarih 20 Ekim" açıklamasında bulundu.

Geçici Hükümetin Görevleri

Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleşen törende Radev, Grınçarova-Kojareva'nın geçici hükümetinin esas amacının erken genel seçimleri hazırlamak olduğunu vurguladı. Seçim tarihinin kesinleşmesi için Grınçarova-Kojareva'nın, en geç 19 Ağustos tarihine kadar geçici kabinesinin listesini sunması gerektiğini belirtti.

Radev, "Geçici bir başbakan olarak yeni kabineyi tamamen kendi iradenizle oluşturacaksınız. Bu önemli görevi kabul ettiğiniz için size minnettarım" ifadeleriyle Grınçarova-Kojareva'ya seslendi.

Grınçarova-Kojareva'dan Açıklama

Yeni göreve ilişkin düşüncelerini paylaşan Grınçarova-Kojareva, "Devletin normal işleyişini sürdürecek ve adil bir seçim organizasyonu yapacak bir hükümet oluşturacağım" dedi. Türk seçim sürecinde siyasi krizin etkileri hala hissediliyor ve daha önce parlamentoda temsil edilen üç parti, kabine kurmakta zorlandı.

Gelecek Seçimler

Mevcut geçici Başbakan Dimitar Glavçev, "Siyasi sahadaki gerginliği azaltmak amacıyla ikinci bir dönem için başbakan olmayacağım" diyerek görevinden ayrıldığını açıkladı. Bulgaristan Anayasası'nın son değişikliklerine göre, geçici hükümetin başbakanı belli başlı devlet kurumlarının yöneticileri arasından seçilebiliyor. Grınçarova-Kojareva'nın bulunduğu listede yer alan diğer isimleri ise, daha önce geçici başbakan adayı olmayı reddetti.

Bulgaristan'da seçmenler Ekim ayında son üç yılda 7. kez erken seçim için sandık başına gidecek. Son erken seçimde katılım oranının %34 olduğu belirtiliyor ve yeni seçimde bu oranın daha da düşük olması bekleniyor.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (sağda), Sayıştay Başkan Yardımcısı Goritsa Grınçarova-Kojareva'yı (solda) geçici hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (sağda), Sayıştay Başkan Yardımcısı Goritsa Grınçarova-Kojareva'yı (solda) geçici hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (sağda), Sayıştay Başkan Yardımcısı Goritsa Grınçarova-Kojareva'yı (solda) geçici hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev (sağda), Sayıştay Başkan Yardımcısı Goritsa Grınçarova-Kojareva'yı (solda) geçici hükümeti kurmakla görevlendirdi.