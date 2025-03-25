Bulgaristan'dan "Balkanlar'da Avrupa: Uyum Becerileri" Projesi Tanıtımı

Edirne'de "Balkanlar'da Avrupa: Uyum Becerileri" Projesi Tanıtıldı

Bulgar Telgraf Ajansı (BTA) tarafından düzenlenen "Balkanlar'da Avrupa: Uyum Becerileri" projesinin tanıtım toplantısı, Edirne'de gerçekleştirildi. Toplantıda Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, projenin Avrupa Birliği'nin (AB) uyum politikasının daha iyi anlaşılması amacıyla sağlanan destekler arasında yer aldığını belirtti.

AB'nin Uyum Politikası ve Önemi

Kafedzhiyska, uyum politikasının son yıllarda Avrupa dayanışmasının temel taşı olarak önem kazandığını vurguladı. Bu politika, AB'nin genişleme stratejisinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade eden Kafedzhiyska, şu önemli noktalara değindi:

Uyum politikası, daha adil ve eşit bir Avrupa Birliği için temel bir katkı sunmaktadır.

Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın entegrasyon sürecine olan tehditleri açıkça gözler önüne sermiştir.

AB'nin, tarihsel bağlarını kullanarak Batı Balkanlar ve Doğu Avrupa'nın entegrasyonunu desteklemesi gerekmektedir.

Trakya Üniversitesi'nden Önemli Katkılar

Toplantıda, Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Gönenç Güler de söz aldı. Güler, üniversitelerinin 50 bini aşkın öğrenciyle bölgedeki en önemli aktörlerden biri olduğunu ifade etti. Ayrıca, üniversite yönetiminin Balkanlar ve Bulgaristan ile gerçekleştirdiği projelere dikkat çekti.

Sunumlar ve Katılımcılar

Etkinlikte Türk ve Bulgar akademisyenler ile öğrenciler sunumlar gerçekleştirdi. BTA Ankara Temsilcisi Nora Cholakova ise projeye ilişkin detayları katılımcılarla paylaştı. Toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Projenin Hedefleri

"Balkanlar'da Avrupa: Uyum Becerileri" projesi, AB'nin uyum politikası, yerel başarılar ve AB'nin politika önceliklerinin uygulanması konusunda kamu bilincini artırmayı ve açık diyaloğu teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Edirne'de, Bulgar Telgraf Ajansının (BTA) hazırladığı "Balkanlar'da Avrupa: Uyum Becerileri" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Edirne'de, Bulgar Telgraf Ajansının (BTA) hazırladığı "Balkanlar'da Avrupa: Uyum Becerileri" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.