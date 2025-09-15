Bulgaristan'dan Rusya'ya Nota: 10 Eylül'de Polonya Hava Sahası İhlali

Bulgaristan, 10 Eylül'de Polonya hava sahasını İHA’larla ihlal eden Rusya’ya nota vererek olayın kabul edilemez olduğunu ve müttefikle tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:52
Sofya, Moskova'ya resmi itirazda bulundu; dayanışma vurgulandı

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 10 Eylül tarihinde, askeri insansız hava araçları (İHA) ile Polonya hava sahasını ihlal eden Rusya'ya nota verdi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Gergana Karadjova'nın, notayı Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova'ya ilettiği belirtildi. Notada Polonya’nın Bulgaristan’ın NATO müttefiki ve Avrupa Birliği (AB) ortağı olduğu hatırlatıldı.

Karadjova'nın Büyükelçi Mitrofanova'ya ilettiği mesajda, Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Polonya hava sahasının kasıtlı ihlalini en şiddetli şekilde kınadığı ve müttefiki ile ortağıyla mutlak dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Bulgaristan'ın Rusya'nın sorumsuz eylemlerini Avrupa vatandaşlarının güvenliği, bölgesel istikrar ve uluslararası barışa yönelik bir tehdit olarak değerlendirdiği ifade edildi. Metinde şu değerlendirmeye yer verildi:

“Rusya'nın bu provokasyonu münferit bir olay değil, 2022'den bu yana bir dizi AB ve NATO üye devletinin hava sahasına yönelik kabul edilemez ihlallerin bir parçasıdır ve Rusya'nın gerilimi azaltma isteğinden ziyade tırmandırma kampanyası yürüttüğünü göstermektedir.”

Açıklama ayrıca Bulgaristan'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz askeri saldırganlığına karşı gerilimi azaltmak ve kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışçıl çözüm bulmak için diplomatik çabaları desteklediğini bildirdi.

Son bölümde, Bulgaristan'ın Rusya'dan Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ve Avrupa ülkelerine yönelik tehlikeli provokasyonlarını derhal durdurması yönünde ısrarlı olduğu, ayrıca Rusya'nın askeri eylemleri sona erdirmek için anlamlı müzakerelere ciddi bir şekilde katılması gerektiği talep edildi.

