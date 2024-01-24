Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak kraliçe arı getirdi: Arılarla yakalanan zanlıya 5 yıl hapis istemi

Kırklareli'nde Bulgaristan'dan kaçak olarak kraliçe arı soktuğu öne sürülen sanık, 5 yıl hapis cezası talebiyle mahkemeye çıkarılacak. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuksuz yargılanan Z.İ. için hazırladığı iddianameyi 1. Asliye Ceza Mahkemesine sundu. Mahkeme iddianameyi kabul etti.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak kraliçe arı getirdi: Arılarla yakalanan zanlıya 5 yıl hapis istemi
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İddianamede, Z.İ. isimli sanığın, ülkeye eşyayı gümrük işlemlerinden kaçırarak sokma suçunu işlediği için 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası istendiği kaydedildi. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir uluslararası şirketin otobüsüne, gümrük koruma ekipleri tarafından şüpheli bulunarak X-ray cihazıyla kontrol yapıldığı ifade edilen iddianamede, otobüsün bagaj bölümünde 29 kutu halinde 174 adet kraliçe arı bulunduğu bildirildi.

29 KUTUDA 175 KRALİÇE ARI

Z.İ. adlı sürücünün Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirdiği otobüs, 16 Haziran 2023 tarihinde Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'nin ekipleri tarafından şüpheli görülerek x-ray cihazına sokulmuş, aracın arka tarafında bir yoğunluk fark edilmişti. Hangarda aranan otobüsün bagajında 29 kutuda 174 tane kraliçe arı yakalanmıştı. Tutuklanan Z.İ, hakim karşısına çıkarıldıktan sonra adli kontrol koşuluyla salıverilmişti.

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