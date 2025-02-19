Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'ne Katılım Hedefi: 2026 Planları ve Engeller

Bulgaristan, 2026'da Avro Bölgesi'ne katılmayı hedefliyor, ancak halkın çoğunluğu buna karşı çıkıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:31
Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'ne Katılım Hedefi: 2026 Planları ve Engeller

Bulgaristan, Avro Bölgesi'ne Katılmak Istiyor

Bulgaristan, 1 Ocak 2026'da Avro Bölgesi'ne katılmayı hedefliyor. Ancak anketler, halkın büyük çoğunluğunun bu geçişe karşı çıktığını gösteriyor. Bu yılın başında Şengen bölgesine dahil olan Bulgaristan, böylece Avrupa Birliği ile entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor.

Avro Kullanımında Zorluklar

Avro, 2002'de dolaşıma girdi ve AB'nin 27 üyesinden bazıları hala bu ortak para birimini kullanmıyor. Bulgaria, Romanya, Çekya, Polonya, Macaristan, Danimarka ve İsveç gibi ülkelerin avroya geçişi, ya gerekli kriterleri karşılamadıkları için ya da siyasi tercihleri nedeniyle henüz gerçekleşmedi.

AB kurallarına göre, bu ülkelerin Maastricht Kriterleri olarak bilinen fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı ve düşük uzun vadeli faiz oranları şartlarını karşılaması gerekiyor.

Uzmanların Değerlendirmesi

Yeni göreve başlayan Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, hükümetinin ana önceliğinin Avro Bölgesi'ne katılmak olduğunu belirtirken, Güneybatı Neofit Rilski Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ganço Gançev, enflasyon ve bütçe açığı gibi kriterlerin karşılanmasında zorluk yaşanabileceğini ifade etti. Gançev, "Anahtar nokta, harcamalar ve kamu ücretleri üzerinde denetim sağlanmasıdır," dedi.

Halkın Endişeleri ve Anket Sonuçları

Halk arasında enflasyon kaygıları öne çıkarken, Myara tarafından yapılan anket, katılımcıların %57'sinin Avro Bölgesi'ne katılmaya karşı olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların %40'ından fazlası, Bulgaristan'ın avroya asla geçmemesi gerektiğini belirtirken, %25'i 2026'da geçmesi, %30'u ise ertelenmesini istiyor.

Geçişin Ekonomik Faydaları

Bulgar ekonomistler, avroya geçişin uzun vadede büyük faydalar sağlayacağını öngörüyor. Prof. Dr. Gançev, "Avro Bölgesi'nde katılım, iş ortamını iyileştirir ve yabancı yatırımcıların güvenini artırır," dedi. Diğer yandan, Ekonomi ve Politika Uzman Kulübü Genel Yayın Yönetmeni Georgi Vuldzhev, Bulgaristan'ın bütçe açığı ve enflasyonu hedeflerini tutturmasının beklenmedik olduğunu vurguladı.

Sonuç

Bulgaria, 2007'de AB'ye katılmasının ardından, 2024'te Şengen Bölgesi'ne dahil olmayı hedeflediği gibi, 2026'da Avro Bölgesi'ne katılımını da amaçlıyor. Ancak bunun önünde hala birçok zorluk bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: '100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi' Açılışında Öncelik Kültürel Miras
2
Denizli'de Sporcu Öğrencileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 18 Yaralı Taburcu, 2 Kayıp
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'da Türk Toplumuyla Buluştu
5
Kastamonu Valiliği'nden Çocuklara Kar Tatili Mesajı: Eğlencenin Keyfini Çıkarın!
6
Rusya'dan Zelenskiy Açıklaması: Her Türlü Provokasyona Başvurabilir
7
Elon Musk, Zelenskiy'nin Barış Değil Para İstediğini Belirtti

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!