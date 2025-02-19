Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'ne Katılım Hedefi: 2026 Planları ve Engeller

Bulgaristan, Avro Bölgesi'ne Katılmak Istiyor

Bulgaristan, 1 Ocak 2026'da Avro Bölgesi'ne katılmayı hedefliyor. Ancak anketler, halkın büyük çoğunluğunun bu geçişe karşı çıktığını gösteriyor. Bu yılın başında Şengen bölgesine dahil olan Bulgaristan, böylece Avrupa Birliği ile entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor.

Avro Kullanımında Zorluklar

Avro, 2002'de dolaşıma girdi ve AB'nin 27 üyesinden bazıları hala bu ortak para birimini kullanmıyor. Bulgaria, Romanya, Çekya, Polonya, Macaristan, Danimarka ve İsveç gibi ülkelerin avroya geçişi, ya gerekli kriterleri karşılamadıkları için ya da siyasi tercihleri nedeniyle henüz gerçekleşmedi.

AB kurallarına göre, bu ülkelerin Maastricht Kriterleri olarak bilinen fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı ve düşük uzun vadeli faiz oranları şartlarını karşılaması gerekiyor.

Uzmanların Değerlendirmesi

Yeni göreve başlayan Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, hükümetinin ana önceliğinin Avro Bölgesi'ne katılmak olduğunu belirtirken, Güneybatı Neofit Rilski Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ganço Gançev, enflasyon ve bütçe açığı gibi kriterlerin karşılanmasında zorluk yaşanabileceğini ifade etti. Gançev, "Anahtar nokta, harcamalar ve kamu ücretleri üzerinde denetim sağlanmasıdır," dedi.

Halkın Endişeleri ve Anket Sonuçları

Halk arasında enflasyon kaygıları öne çıkarken, Myara tarafından yapılan anket, katılımcıların %57'sinin Avro Bölgesi'ne katılmaya karşı olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların %40'ından fazlası, Bulgaristan'ın avroya asla geçmemesi gerektiğini belirtirken, %25'i 2026'da geçmesi, %30'u ise ertelenmesini istiyor.

Geçişin Ekonomik Faydaları

Bulgar ekonomistler, avroya geçişin uzun vadede büyük faydalar sağlayacağını öngörüyor. Prof. Dr. Gançev, "Avro Bölgesi'nde katılım, iş ortamını iyileştirir ve yabancı yatırımcıların güvenini artırır," dedi. Diğer yandan, Ekonomi ve Politika Uzman Kulübü Genel Yayın Yönetmeni Georgi Vuldzhev, Bulgaristan'ın bütçe açığı ve enflasyonu hedeflerini tutturmasının beklenmedik olduğunu vurguladı.

Sonuç

Bulgaria, 2007'de AB'ye katılmasının ardından, 2024'te Şengen Bölgesi'ne dahil olmayı hedeflediği gibi, 2026'da Avro Bölgesi'ne katılımını da amaçlıyor. Ancak bunun önünde hala birçok zorluk bulunuyor.