Bulgaristan, İsrail'in Gazze İşgaline Karşı Endişesini Dile Getirdi

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentini işgal kararından dolayı derin endişe duyduğunu bildirdi. Bakanlık, konuyla ilgili olarak X sosyal medya platformunda bir açıklama yaptı.

İnsani Koşullara Dikkat Çekildi

Açıklamada, "Bulgaristan, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun genişlemesinden derin endişelerini dile getiriyor ve insanlık dışı koşullar altında Hamas tarafından tutulan tüm İsrailli esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunuyor." ifadesi yer aldı.

Ateşkes ve Yardım Vurgusu

Bakanlık, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı ve "Gazze Şeridi'nin demografik ve toprak durumunu değiştirmeden, Hamas'ı silahsızlandıracak, askeri ve siyasi faaliyetlerini ortadan kaldıracak koşullar altında acil bir ateşkes ilanı gerekiyor." değerlendirmelerini yaptı.

İki Devletli Çözüm Çağrısı

Bakanlığın açıklamasında, "Bulgaristan, AB ortaklarıyla birlikte, iki devletli çözüm ilkesine dayalı olarak çatışmanın kalıcı bir çözümü için çalışmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentini işgal kararından dolayı endişe duyduğunu bildirdi.