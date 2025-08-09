DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.751.524,75 -0,04%

Bulgaristan, İsrail'in Gazze İşgaline Karşı Endişesini Dile Getirdi

Bulgaristan, İsrail'in Gazze işgaline dair ciddi endişelerini dile getirerek insani yardım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 10:06
Bulgaristan, İsrail'in Gazze İşgaline Karşı Endişesini Dile Getirdi

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentini işgal kararından dolayı derin endişe duyduğunu bildirdi. Bakanlık, konuyla ilgili olarak X sosyal medya platformunda bir açıklama yaptı.

İnsani Koşullara Dikkat Çekildi

Açıklamada, "Bulgaristan, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun genişlemesinden derin endişelerini dile getiriyor ve insanlık dışı koşullar altında Hamas tarafından tutulan tüm İsrailli esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunuyor." ifadesi yer aldı.

Ateşkes ve Yardım Vurgusu

Bakanlık, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı ve "Gazze Şeridi'nin demografik ve toprak durumunu değiştirmeden, Hamas'ı silahsızlandıracak, askeri ve siyasi faaliyetlerini ortadan kaldıracak koşullar altında acil bir ateşkes ilanı gerekiyor." değerlendirmelerini yaptı.

İki Devletli Çözüm Çağrısı

Bakanlığın açıklamasında, "Bulgaristan, AB ortaklarıyla birlikte, iki devletli çözüm ilkesine dayalı olarak çatışmanın kalıcı bir çözümü için çalışmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentini işgal kararından dolayı endişe duyduğunu...

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentini işgal kararından dolayı endişe duyduğunu bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!
2
Türkiye'nin LLDC Konusundaki Rolü: BM Yüksek Temsilcisi Fatima'nın Değerlendirmesi
3
Türk Savunma Sanayisi, 1 Yılda 278 Zırhlı Araç ve Yeni Üretim Tesisi Kuruyor
4
Ağrı Sınırında Mehmetçik, İleri Teknolojiyle Yasa Dışı Geçişleri Engelliyor
5
Sudan Büyükelçi Eltayeb: HDK'nin 'Paralel' Hükümeti Sadece Hayal
6
Kayseri'de Hafif Ticari Araç 1,5 Yaşındaki Kız Çocuğuna Çarptı, Hayatını Kaybetti
7
Balıkesir'in Paşalimanı Adası'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı