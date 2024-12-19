Bulgaristan, NATO'nun Çok Uluslu Muharebe Gücüne Tam Destek Veriyor

Bulgaristan, NATO'ya Destek Vermeye Devam Ediyor

Bulgaristan Dışişleri Bakanı İvan Kondov, ülkesinin NATO'nun Çok Uluslu Muharebe Gücüne tam destek verdiğini açıkladı. Bu açıklama, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Bulgaristan'daki Novo Selo Çok Uluslu Muharebe Grubu'nu ziyaretinden sonra gerçekleşti.

Rutte'nin Ziyareti ve Güvenlik İlişkileri

NATO Genel Sekreteri Rutte, ziyaretinin ardından, Kondov ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kondov, Rutte'nin ziyaretini, Çok Uluslu Muharebe Grubu'nun güvenliğe sağladığı katkıyı takdir etmek olarak nitelendirdi. NATO üyelerini savunma eylemleri hakkında bilgilendiren Kondov, Bulgaristan'ın bu grubu, Washington Anlaşması'nın 5. maddesinin aktive edilmesi durumunda NATO topraklarının savunulduğu bir hazırlık olarak gördüğünü ifade etti.

Askeri Modernizasyon ve Savunma Yatırımları

Kondov, Bulgar ordusunun modernizasyon çabalarını Rutte'ye tanıttıklarını aktarırken, Bulgaristan’ın gayrisafi milli hasılasının yüzde 2'sini savunma alanına aktardığını ancak bu oranı artırmayı planladıklarını duyurdu.

Savunma Bakanı Zapryanov ise Bulgaristan'ın savunmasının, NATO'nun kolektif savunma yapısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Zapryanov, "Bulgaristan kendi topraklarını kendi güçleriyle savunamaz ve bu nedenle NATO üyesidir. Kolektif savunmaya güvenmekte ve katkıda bulunmaktadır, bu nedenle modern silahlı kuvvetlere ve iyi bir kadroya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.