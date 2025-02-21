Bulgaristan Parlamentosu, Ukrayna'ya Asker Gönderilmeyecek Kararını Aldı

Bulgaristan Parlamentosu, belirli koşullar dışında ülke ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlere katılmamasına yönelik bir bildiri kabul etti. Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na (BNT) göre, bu karar, Bulgar milletvekillerinin Ukrayna'daki savaş konusundaki tutumlarını açıkça ortaya koydu.

Parlamento tarafından kabul edilen bildiride, ülke ordusunun NATO, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) iradesi dışında hiçbir askeri eyleme katılmaması gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda, milletvekilleri Avrupa'da istikrarın sağlanması ve korunması amacıyla tüm tarafların dahil olacağı diplomatik müzakerelerin yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca, Bulgar hükümetine yönelik olarak, uluslararası çatışmaların diplomatik yollarla barışçıl çözülmesi politikalarını sürdürmesi ve çatışmaların azaltılmasına yönelik girişimlerin desteklenmesi çağrısı yapıldı. Önceden Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve diğer siyasi liderler, Parlamento'dan Ukrayna'ya asker göndermemesi konusunda kesin bir tutum sergilemesini talep etmişti.