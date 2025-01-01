Bulgaristan ve Romanya, Şengen Bölgesi'ne Resmi Olarak Dahil Oldu

Bulgaristan ve Romanya, Şengen Bölgesi'nde!

Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e katılımı beklenen bir adım olarak gerçekleşti. Bulgaristan ve Romanya, 12 Aralık 2024'te AB Konseyi tarafından alınan karar doğrultusunda, bugün itibarıyla Şengen'e resmi olarak dahil oldu.

Bu iki ülkenin, AB'nin serbest seyahat bölgesine katılımı için üye ülkelerle varılan uzlaşma süreci uzun zaman aldı. Özellikle Hollanda, Macaristan ve Avusturya gibi ülkelerin itirazları, sürecin uzamasında önemli bir rol oynadı. Ancak, en son Avusturya'nın göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle uyguladığı veto kararını geri çekmesiyle, iki ülkenin Şengen'e katılımı için engeller aşıldı.

Romanya ve Bulgaristan, 2007 yılında AB'ye üye olmuştu. AB Komisyonu, bu ülkelerin Şengen'e dahil olmasını 2011 yılında gündeme getirmişti.

Artık Şengen bölgesine, Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya ile birlikte toplamda 29 ülke yer alıyor. Bu genişleme, Avrupa'da serbest hareketliliği daha da artıracak.