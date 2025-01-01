DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.293.015,98 -0,08%

Bulgaristan ve Romanya, Şengen Bölgesi'ne Resmi Olarak Dahil Oldu

Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e dahil oldu, toplam üye sayısı 29'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 08:56
Bulgaristan ve Romanya, Şengen Bölgesi'ne Resmi Olarak Dahil Oldu

Bulgaristan ve Romanya, Şengen Bölgesi'nde!

Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e katılımı beklenen bir adım olarak gerçekleşti. Bulgaristan ve Romanya, 12 Aralık 2024'te AB Konseyi tarafından alınan karar doğrultusunda, bugün itibarıyla Şengen'e resmi olarak dahil oldu.

Bu iki ülkenin, AB'nin serbest seyahat bölgesine katılımı için üye ülkelerle varılan uzlaşma süreci uzun zaman aldı. Özellikle Hollanda, Macaristan ve Avusturya gibi ülkelerin itirazları, sürecin uzamasında önemli bir rol oynadı. Ancak, en son Avusturya'nın göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle uyguladığı veto kararını geri çekmesiyle, iki ülkenin Şengen'e katılımı için engeller aşıldı.

Romanya ve Bulgaristan, 2007 yılında AB'ye üye olmuştu. AB Komisyonu, bu ülkelerin Şengen'e dahil olmasını 2011 yılında gündeme getirmişti.

Artık Şengen bölgesine, Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya ile birlikte toplamda 29 ülke yer alıyor. Bu genişleme, Avrupa'da serbest hareketliliği daha da artıracak.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AA 'Yılın Kareleri' Oylaması Başladı
2
Suriye ve Gazze'deki Gelişmeler Yakından İzleniyor
3
Filistin'e Destek İçin Galata Köprüsü'nde Eylem Başladı
4
2025-2027 Dönemi Bitkisel Üretim Destekleme Modeli Açıklandı
5
Bulgaristan ve Romanya, Şengen Bölgesi'ne Resmi Olarak Dahil Oldu
6
Galata Köprüsü'nde Filistin'e Destek Yürüyüşü: On Binlerce Kişi Bir Araya Geldi
7
Azerbaycan 2025'e Havai Fişek Gösterileriyle Girdi

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler