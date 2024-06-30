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Bunu bulan köşeyi dönecek! Tanesi 40 bin TL'den alıcı buluyor

Bunun tanesi 40 TL'ye satılıyor! Bulan yaşadı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.06.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 09:33
Bunu bulan köşeyi dönecek! Tanesi 40 bin TL'den alıcı buluyor

Bunu bulan yaşadı! Tanesi 40 TL'den satışa çıkıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TANESİ 40 TL'YE SATILIYOR

Piyasada nadir bulunduğu bilinen gremse altın bu özelliği ile de yüksek değer görüyor. Gremse altın kuyumcular tarafından da yoğun ilgi görüyor. Güncel olarak gremse altın alımı 39.526, satış fiyatı 40.443 TL'den işlem görüyor. Güncel olarak piyasada çeyrek altın 4 bin 8 TL, satış fiyatı 4 bin 68 TL gram altın alış fiyatı 2 bin 435 TL'den satış görüyor. 

gremse altın fiyatı

Gremse altın piyasada diğer altın türleriyle de sık sık karıştırılsa da diğer altınlardan farklıdır. Gremse altın çeyrek altının 10 katı, yarım altının 5 katı, tam altının 2.5 katı büyüklüğe sahiptir. Bu sebeple hem kuyumcular hem yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Gremse altın nadir bulunduğu için de fiyatı yüksektir ve yoğun talep görür. Yatırımcıların da gözde tercihi olan gremse altın güvenli liman olarak biliniyor. 

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