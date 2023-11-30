Bunun Adı Tam Anlamıyla Akıl Tutulması: 46 Günde Yüzde 253 Getiri Vaadi

Seçil Erzan'ın iş insanları ve futbol dünyasının tanınmış kişileri arasında yarattığı deprem sürüyor. Son gelişmelere göre Erzan'ın paraları alırken 46 günde yüzde 253 getiri elde edeceğini beyan ettiği belirtiliyor.



Denizbank'ın eski şube müdürlüğünü yapan Seçil Erzan, topladığı milyonlardan kurduğu saadet zincirinin kırılmasının ardından Türkiye'nin en çok konuşulan konusu oldu. Erzan'ın yüzlerce kişiden toplanan milyonlarla kurduğu dolandırıcılık şebekesinin yankıları sürmeye devam ediyor.





Fatih Terim'in adının geçmesinin ardından "Fatih Terim Fonu" olarak da adlandırılan davada, Arda Turan, Selçuk İnan, Muslera gibi tanınmış isimler yer alıyor. Olaylarla ilgili her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor. Geniş çapta bir dolandırıcılık ağı kuran Erzan davasında çıkan iddialarla gündem sürekli değişiyor.

Dava ile ilgili son detay Erzan'ın aldığı paralara karşılık 46 günde yüzde 253 getiri vadetmesi oldu. Olaylar da bu noktada karışıyor. Söylenen verilere bakıldığında Türkiye şartlarında kısa vadeli bu kadar yüksek bir oranda getirisi olabilecek bir finansal araç ve ürünün bulunmadığı belirtiliyor.

5 Yılda Elde Edilecek Getiri İçin 46 Gün

Seçil Erzan tarafından beyan edilen bu oranların legal yollarla 5 yılda yapılabileceği hesaplanıyor. Yapılan hesaplamalar ışığında mağdurların ifade ettiği getiri oranlarına 46 gün gibi kısa bir sürede ulaşmaları mümkün görünmüyor. Bu oranlar Türkiye şartlarında legal yoldan izlenen yatırım adımları ile ancak 5 yılda elde edilebiliyor. Bu sonuç da milyonlarına karşılık bu gibi mantık dışı vaade ikna olanlar için "anlık akıl tutulması" yaşanmış yorumlarını beraberinde getiriyor.