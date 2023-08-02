Bunun adı vahşet! Yavru kedileri ayağıyla ezerek öldürdü

Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Yavru Kedileri Ezerek Öldüren Kişi Yakalandı!

Trabzon'da yaşanan üzücü olay, sosyal medyada büyük bir infiale neden oldu. İddialara göre, zihinsel engelli olduğu belirtilen Ö.Ü., iki yavru kediyi acımasızca ayağıyla ezerek öldürdü. Bu vahşi görüntüler, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak geniş bir tepkiye neden oldu.

Olayın gerçekleştiği anlara dair paylaşılan videolar, hayvanseverlerin yüreğini dağladı. Kedilerin acı içinde çığlıkları duyulduğu bu korkunç görüntüler, sosyal medyanın dikkatini çekti ve büyük bir tepkiyle karşılandı. İnternet kullanıcıları, bu vahşi eylemin şiddetle kınanması gerektiğini belirterek adaletin yerini bulmasını istedi.

Sosyal medyada başlatılan kampanyalar ve paylaşılan gönderiler sayesinde yetkililer, hızla harekete geçti ve Ö.Ü.'yü gözaltına aldı. Toplanan delillerle birlikte olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Adalet sisteminin şimdi bu acımasız eylemi gerçekleştiren kişiye gereken cezayı vermesi bekleniyor.

Hayvanlara yönelik bu tür şiddet eylemleri, toplumun hassasiyetini derinden yaralıyor. Özellikle sosyal medyanın gücüyle bu tür olaylara dikkat çekilmesi, hayvan hakları savunucularının çabalarını artırmak için önemli bir adım oluyor. Toplumun bu tür acı olaylara sessiz kalmayarak, adaletin sağlanması için birlikte hareket etmesi, hayvanlara karşı şiddetin önüne geçebilecek en etkili yöntemlerden biridir.

Sokak Kedilerine Yapılan Vahşet Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı!

Trabzon'un Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşanan korkunç olay, hayvanseverlerin yüreğini dağladı. Önceki gün saat 22.30 sıralarında, zihinsel engelli olduğu iddia edilen Ö.Ü., sokakta çöp konteynerinin yanına getirdiği iki yavru kediyi acımasızca ayağıyla ezerek öldürdü. Bu korkunç anlar bir çocuk tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini çekerek büyük bir infial yarattı.

Yapılan nekropsi raporunda, yavru kedilerin vahşice öldürüldüğü, kafatası, kemik ve iç organlarının parçalandığı tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) olayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis de derhal soruşturma başlattı ve şüpheli, olay yerine gelen bir gazeteciyle röportaj yaparken yakalandı.

Şüphelinin daha önce de birçok mahalleden sahiplenme bahanesiyle yavru kedileri topladığı ortaya çıktı. Bu tür acımasız eylemler sosyal medya üzerinden yayıldıkça, hayvanseverlerin duyarlılığı arttı ve olayın hızlı bir şekilde çözülmesi için güçlü bir hareket başlatıldı. Trabzon Valiliği, şüpheli Ö.Ü.'nün zihinsel engelli olduğunu tespit ettiklerini ve gerekli yasal işlemlerin yapılacağını duyurdu.

Esnaf Vedat Demirci'nin aktardığına göre, şüpheli birkaç ay önce kendisine gelerek yavru sokak kedisi aldığını söylemişti. Ancak kedinin canice öldürüldüğünü öğrenen esnaf, bu vahşeti beklemediğini ifade etti ve konunun tüm toplumda büyük bir tepkiye neden olacağını belirtti.

Bu tür vahşi eylemlerin, hayvan hakları konusunda toplumda farkındalığı artırmak için daha fazla çaba sarf etmemizi gerektiren bir hatırlatma olduğunu unutmamalıyız. Sokak hayvanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve hayvanseverliğin yaygınlaştırılması için toplumsal dayanışma ve bilinçli eğitimlerin önemi büyüktür. Şimdi, adaletin yerini bulmasını umarak bu üzücü olayın bir daha yaşanmaması için hep birlikte mücadele etmeliyiz.