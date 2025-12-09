Bünyan’a Yeni Hükümet Konağı İçin Ödenek Onayı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya talebi olumlu karşıladı

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yeni Hükümet Konağı projesi için ödenek talebini iletti. Bakan Yerlikaya'nın talebi olumlu karşıladığı bildirildi.

Başkan Metin, yeni Hükümet Konağı'nın kaymakamlık, adliye, askerlik şubesi, emniyet müdürlüğü, ilçe tapu müdürlüğü ve SGK ilçe müdürlüğünü tek çatı altında toplayacağını belirterek bunun vatandaşlara daha hızlı, modern ve erişilebilir kamu hizmeti sunacağını vurguladı.

Metin, süreç boyunca destek veren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a teşekkür ederek, Bünyan’ımızın geleceğine değer katacak bu yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum dedi.

