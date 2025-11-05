Bünyan'da Çuval Fabrikası Temeli Atılıyor — Yeni Yatırım ve İstihdam

Bünyan'da 7 Kasım Cuma saat 11.00'de Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın katılımıyla çuval fabrikası temel atılacak; yatırım istihdam ve ekonomik katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:17
Bünyan ilçesinde, ilçeye ekonomik katkı ve istihdam sağlayacak önemli bir yatırımın temeli atılıyor. Bünyan Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, tören detayları belli oldu.

Tören Detayları

Temel atma töreni 7 Kasım Cuma günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Törene, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da katılacak.

Belediye Başkanının Mesajı

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, yapılacak fabrikanın ilçeye ekonomik canlılık kazandıracağını belirterek, "Bu önemli yatırım Bünyan’ımıza hem ekonomik katkı sağlayacak hem de yeni istihdam alanları oluşturacaktır. İlçemizin gelişimine değer katacak bu anlamlı günde tüm hemşehrilerimizi temel atma törenimize bekliyoruz. Birlikte daha güçlü bir Bünyan için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

