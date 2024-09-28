Burak Aykan BMAEK Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomileri Çalışma Grubu Başkanı Oldu

Burak Aykan, BMAEK Başkanlığına Seçildi

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) içindeki Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomileri Çalışma Grubu (WP.5), yeni başkanını belirledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, Cenevre'de düzenlenen toplantıda WP.5 Başkanlığına seçilmiş bulunmaktadır.

Türkiye’nin Liderliği Altında Yenilikçi Çalışmalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burak Aykan’ın daha önce 2022'den bu yana bu grubun başkan yardımcılığını yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Türkiye’nin liderliği altında WP.5 kapsamındaki çalışmalar yenilikçi, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yaklaşım ile BMAEK üyeleri arasındaki işbirliğini arttıracaktır." ifadesine yer verildi.

WP.5 ve Hedefleri

WP.5, üye ülkeler arasında ulaşım politikalarının uyumlaştırılması ve bölgesel kalkınmada ulaşım altyapısının geliştirilmesine odaklanan önemli bir platformdur. BMAEK çatısı altında faaliyet gösteren bu grubun temel coğrafi hedef bölgesi; Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Asya ve Kafkaslar gibi geniş bir alanı kapsamaktadır.

Türkiye, 1947 yılından bu yana BMAEK'nin aktif bir üyesidir.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) İç Taşımacılık Komitesi Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomileri Çalışma Grubu (WP.5) Başkanlığı görevine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan seçildi.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) İç Taşımacılık Komitesi Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomileri Çalışma Grubu (WP.5) Başkanlığı görevine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan seçildi.