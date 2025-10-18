Burdur'da 1. Mantık ve Matematik Çalıştayı MAKÜ'de gerçekleştirildi

Burdur'da 1. Mantık ve Matematik Çalıştayı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) düzenlenen 1. Mantık ve Matematik Çalıştayı, Mantık Derneği, Matematikçiler Derneği ve Atatürk Kültür Merkezi işbirliğiyle MAKÜ Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Çalıştaya farklı üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ele alınan konular

Çalıştayda "Matematiğin Temelleri: Formalizm, Mantıksalcılık ve Sezgicilik" başta olmak üzere, 20. yüzyılda matematik felsefesinin temel tartışma alanları ile küme teorileri, semantik, kanıt teorisi ve yinelemeli fonksiyonlar teorisi gibi konular ele alındı.

Konuşmacıların vurguları

İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şafak Ural, çalıştayda kurumsal olarak mantık ve matematiğin ilk kez tartışıldığını belirtti. Ural, amaçlarının mantıkçıları matematiğe, matematikçileri mantığa yöneltmek olduğunu şu sözlerle ifade etti: “İkinci amacımız genç mantıkçılar ve matematikçilerin duayen hocalarla tanışmalarını sağlamak. Mantık ve matematik bütün bilimlerin temelini oluşturur. Mantık ve matematik bilmeden fizik, kimya yapmak, sosyal olayları anlamak dünyayı kavramak mümkün değildir.”

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay ise çalıştayın büyük bir ilgiyle takip edildiğini ifade ederek, mantık ile matematiğin hayatın temeli olduğunu vurguladı.

