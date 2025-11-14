Burdur'da 10 Ayda 9 bin 146 Asayiş Olayı: Uyuşturucu ve Trafikte Sıkı Denetim

Burdur'da yılın ilk 10 ayında 9 bin 146 asayiş olayı kaydedildi; uyuşturucu, aranan şahıslar ve trafik denetimlerinde önemli operasyonlar gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:22
Burdur'da 10 Ayda 9 bin 146 Asayiş Olayı: Uyuşturucu ve Trafikte Sıkı Denetim

Burdur'da 10 Ayda 9 bin 146 asayiş olayı: Uyuşturucu ve trafikte sıkı denetim

Ekim ayı genel güvenlik toplantısı Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı ilk 10 aylık döneme ilişkin asayiş, terör, uyuşturucu, siber suçlar, organize suçlar ve trafik verileri paylaşıldı.

Genel asayiş verileri

Toplantıda açıklanan rakamlara göre; ilk 10 aylık dönemde il genelinde 2025 yılı içerisinde kişilere karşı 3 bin 953, malvarlığına karşı 875, millete ve devlete karşı 93, topluma karşı 728 ve millete ve takibi gerektiren 3 bin 497 olmak üzere toplam 9 bin 146 olay meydana geldi. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1’lik azalış sağlandığı belirtildi.

Aranan şahıslar ve uyuşturucu operasyonları

Haklarında yakalama kararı bulunan firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda bin 479 firari şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda çeşitli evsafta toplam 397 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 446 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 10 ayda; uyuşturucu ticareti suçundan 73, kullanmak ve diğer suçlardan 329 olmak üzere toplam 402 olay meydana geldi ve gözaltına alınan 89 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler şunlar:

37 kilo 134 gram skunk, 1 kilo 878 gram esrar, 1 kilo 949 gram bonzai, 426 gram metamfetamin, 45 gram eroin, 874 adet sentetik ecza, 32 adet ecstasy ve 113 kök hint keneviri.

Trafik denetimleri

2025 yılı içinde toplam 923 bin 973 araç ve sürücüsü sorgulandı; 2024 aynı dönemine oranla sorgulanan araç sayısında yüzde 22 artış görüldü. Yapılan denetimlerde trafik yönünden kusurlu bulunan 77 bin 595 araca/sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

2025 yılı ekim ayında 77 bin 713 araç denetlenirken, trafik yönünden kusurlu bulunan 9 bin 841 araca/sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 2 bin 180 araç kontrol edildi ve bu araçlardan 114’üne işlem tesis edildi. 2024 aynı dönemine oranla okul servisleri ve araç sorgulamalarında yüzde 12 artış olduğu belirtildi.

BURDUR'DA YILIN İLK 10 AYINDA İL GENELİNDE 9 BİN 146 ASAYİŞ OLAYI MEYDANA GELİRKEN SUÇLARLA...

BURDUR'DA YILIN İLK 10 AYINDA İL GENELİNDE 9 BİN 146 ASAYİŞ OLAYI MEYDANA GELİRKEN SUÇLARLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
6
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile
7
Beşiktaş Ortaköy'de Aile Zehirlenmesi: Restoran Süresiz Mühürlendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı