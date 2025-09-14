Burdur'da 3 Araçlı Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Burdur'da 2 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Burç Mahallesi Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. K.H.U. (64) idaresindeki 15 FD 929 plakalı otomobil, M.T.K. (22) yönetimindeki 15 ADT 834 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç, ışıkta bekleyen R.B. (29) idaresindeki 15 ADU 842 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler K.H.U. ve M.T.K. ile araçlardaki Hatice Uslu (94), A.İ.A. (59) ve G.U. (17) yaralandı.

Müdahale ve Durum

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Uslu kurtarılamadı.

Kayıtlar

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

