Burdur'da 36 kilo 150 gram skunk ele geçirildi — 3 şüpheli tutuklandı

Burdur’da düzenlenen operasyonda 36 kilo 150 gram skunk ele geçirildi; R.Y., M.Y. ve M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:12
Operasyon görüntüleri film sahnelerini aratmadı

Burdur merkezli narkotik operasyonunda, polis ekipleri tarafından toplam 36 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmada R.Y., M.Y. ve M.Ö. isimli şüpheli şahıslar ile araçlarında yapılan aramalarda 36 kilo 150 gram skunk bulundu.

Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyona ait görüntülerin, görselliği ve operasyonun kapsamı nedeniyle izleyenlere film sahnelerini andırdığı bildirildi.

