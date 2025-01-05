Burdur'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Burdur'da Deprem Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Burdur'da gerçekleştirilen deprem tatbikatında, senaryo gereği merkez üssü Burdur olan 5,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen tatbikatta, Bahçelievler Mahallesi 3. Tuna Sokak'taki 5 evin hasar gördüğü bilgisi alındı.

Vatandaşlar Tahliye Edildi

Gerçekleştirilen tatbikat sırasında, ekipler hızlı bir şekilde bölgeye intikal ederek evlerdekileri tahliye etti. AFAD ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, itfaiye ekipleri de mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışmalara katıldı. Balkonda mahsur kalan bir vatandaş, itfaiyenin yangın sepetiyle başarılı bir şekilde indirildi.

Yardım ve Destek Sunuldu

Binalarını boşaltan mahalle sakinleri, bir okulun bahçesinde toplandı. Burada jandarma ekipleri, vatandaşların kayıtlarını aldı. Kızılay ekipleri ise depremzedelere sıcak çorba ikramında bulundu.

Katılımcılar ve Gerçekleşen Senaryo

Kentteki 7 kurumdan toplamda 126 personel ve 22 araç ile katılan tatbikatta, 24 AFAD ve 30 Türk Kızılay gönüllüsü de görev aldı. Tatbikat, gerçeğe yakın sahnelerle başarıyla tamamlandı.

Vali Bilgihan'dan Açıklama

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar alındıktan sonra hızlı bir şekilde tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Senaryo gereği 5 yaralının da kurtarıldığını vurgulayan Bilgihan, sokakta 112 hane bulunduğunun altını çizdi. "Küçük bir pilot uygulama tatbikatı oldu. Hem masa başı hem de saha tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Bu tür çalışmalarla ilimizde duyarlılığımızı artırmayı ve kamu kuruluşlarımızın afetlere hazırlıklı olmasını sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Burdur'da, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda, senaryo gereği merkez üssü Burdur olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ihbarının alınmasıyla tatbikat başlatıldı. Bahçelievler Mahallesi 3. Tuna Sokak'taki 5 evin hasar gördüğü bilgisi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. AFAD ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince evlerdekiler tahliye edildikten sonra yaralılar ve mahsur kalanlar kurtarıldı.

Burdur'da, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda, senaryo gereği merkez üssü Burdur olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ihbarının alınmasıyla tatbikat başlatıldı. Bahçelievler Mahallesi 3. Tuna Sokak'taki 5 evin hasar gördüğü bilgisi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. AFAD ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince evlerdekiler tahliye edildikten sonra yaralılar ve mahsur kalanlar kurtarıldı.