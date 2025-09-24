Burdur'da 54 Yıllık Berber Ramazan Gökdoğan "Yılın Ahisi" Seçildi

Burdur'da 76 yaşındaki 54 yıllık berber Ramazan Gökdoğan, Ahilik Haftası etkinliğinde "Yılın Ahisi" ödülüne layık görüldü.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 14:48
Valilik ile Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen Ahilik Haftası etkinliği, Ulu Cami avlusunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Tören ve Konuşma

Programda konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Ahiliğin sadece esnaf teşkilatlanması değil, aynı zamanda ahlakın, duruşun, çalışkanlığın sembolü olduğunu vurguladı.

"Türkiye son derece güçlü bir ülke. Türk milleti son derece büyük bir millet, bunu bütün coğrafyalarda hissediyoruz. Dolayısıyla biz o kadar güçlü bir milletiz ki bugünde 800 yıl önceki geleneği konuşabiliyoruz."

Ödül Töreni

Programda, "Yılın Ahisi" seçilen 54 yıllık berber Ramazan Gökdoğan'a cübbe giydirilerek plaket takdim edildi.

Ayrıca "Yılın Kalfası" seçilen Hakan Akkay ve "Yılın Çırağı" seçilen Berk Kesin ile örnek esnaf, kalfa ve çıraklara protokol üyelerince ödül ve plaket verildi.

Etkinlik kapsamında, MAKÜ Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce temsili ustalığa geçiş şet kuşatma töreni de yapıldı.

Burdur'da düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında 54 yıldır berberlik yapan 76 yaşındaki Ramazan Gökdoğan'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi. Kutlama töreninde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

