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Burdur'da 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Burdur'da, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi. Vali Bilgihan ve Belediye Başkanı Ercengiz açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:32
Burdur'da 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Burdur'da 6 Şubat Depremleri Anısına Anma Töreni

Burdur, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda depremlere ilişkin fotoğraf sergisi ve acil müdahalede kullanılacak ekipmanların gösterimi yapıldı.

Burdur Belediyesi, depremde yaşamını yitirenler için helva dağıtırken, dualar edildi. Etkinliğe katılan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yaşanan afetin unutulmayacağını ifade ederek, "6 Şubat'ı asla unutmayacağız" dedi.

Vali Bilgihan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, depremlerin ardından 11 ilde başlatılan hızlı iyileştirme çalışmalarına vurgu yaparak, "Her gün yeni konutlar teslim ediliyor, bu bizim için gurur verici. Bu durum, Türk devletinin ve milletinin gücünü, büyüklüğünü gösteriyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bilgihan, depremlere karşı alınacak tedbirlerin önemine de dikkati çekerek, "Allah afetlerden korusun; fakat afetler için her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi. Ayrıca, şehirdeki yapı stokunun gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dayanışma ve Hazırlık Vurgusu

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise, iki yıl önce yaşanan afet sırasında gösterilen dayanışma ruhunun önemine değinerek, "İtfaiye ekiplerimiz hemen olay yerine intikal etti. Birlikte, çok önemli bir dayanışma örneği sergiledik. Bugün de kaybettiğimiz yurttaşlarımız için helva dağıtıyoruz" dedi.

Ercengiz, depremin bir doğa olayı olduğunu, fakat dayanaksız yapıların bu durumu bir felakete dönüştürdüğünü belirterek, hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

Etkinlik sonrasında, İl Müftülüğü tarafından tarihi Ulu Cami'de yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacağı kaydedildi.

Burdur'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler...

Burdur'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda 6 Şubat depremlerine ilişkin fotoğraf ve acil müdahale sırasında kullanılacak ekipman sergisi açıldı. Vali Tülay Baydar Bilgihan (sol3), segileri ziyaret etti.

Burdur'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler...

Burdur'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda 6 Şubat depremlerine ilişkin fotoğraf ve acil müdahale sırasında kullanılacak ekipman sergisi açıldı. Vali Tülay Baydar Bilgihan (sol3), segileri ziyaret etti.

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