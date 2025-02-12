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Burdur'da Ağabey Kardeşleri Tarafından Öldürüldü İddiasıyla Yargı Başladı

Burdur'da ağabeylerini öldürdükleri iddia edilen üç kardeşin yargılanması başladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyorlar.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:36
Burdur'da Ağabey Kardeşleri Tarafından Öldürüldü İddiasıyla Yargı Başladı

Burdur'da çobanlık yapan ağabeyleri Cihan K.'yi kulübede öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3 kardeşin duruşmasına başlandı. Dava, Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet K. (36), tutuksuz sanıklar Doğan K. (34) ve Ferhat K. (27) ile sanık avukatları ve maktulün anne babası katılım sağladı.

Tutuklu sanık Ahmet K., duruşmada cinayeti işlediğini itiraf ederek, olay öncesinde ağabeyinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Olay gününde de aynı davranışların tekrarlandığını ifade eden Ahmet K., “Ağabeyim uyuduğunda, duvarda bulunan av tüfeğini alarak önce kendimi öldürmek istedim. Ancak bir anda bana doğru döndüğü için kendimi kaybedip ateş ettim. Öldürme kastım yoktu, çok pişmanım.” dedi.

Tutuksuz sanık Doğan K. ise olay anında kulübede olmadığını ve kereste fabrikasında çalıştığını söyledi. Ferhat K. ise olay günü kulübede olmadığına ve ağabeyinin telefonda bilgilendirmesiyle cinayetten haberdar olduğuna dikkat çekti.

Baba Ahmet K. ise oğulları arasında husumet olmadığını, miras konusunun gündeme gelmediğini belirterek şikayetçi olmadığını ifade etti. Sanık avukatları, meşru müdafaa ve tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ederek tutuklu müvekkilin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek mahkemeyi erteledi.

Olayın Gelişimi

Halıcılar köyüne bağlı dağlık bir alanda 22 Şubat 2024 tarihinde hayvanlara bakmak üzere kalan Cihan K. (44), kulübesinde av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayın ardından Ahmet K. ve kardeşleri gözaltına alındı. Ahmet K. tutuklanırken, diğer iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede, kardeşler için 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Maktul Cihan K.'nin babası hakkında ise olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

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